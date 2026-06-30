Liberali era del Milan che lo ha venduto al Catanzaro mantenendo il 50% sulla futura rivendita.
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Il Como è sempre più vicino a concludere l'acquisto di Mattia Liberali, talento italiano classe 2007. Il gioiellino del Catanzaro costerà 6 milioni di euro, di cui tre andranno al Milan che ha il 50% sulla rivendita.
Il Como sempre più vicino all'acquisto di Mattia LiberaliEra una corsa a due tra Como e Sassuolo, con un tentato colpo di coda del Milan di Amorim. Alla fine, secondo Fabrizio Romano, la spunteranno i lariani di Fabregas. Il giocatore ha parlato con tutti e due i club, con gli allenatori Fabregas e Aquilani. Il progetto del Como, però, lo avrebbe convinto e ora la società avrebbe già trovato l'accordo con questo giovane talento riguardo all'ingaggio. Mancherebbero, quindi, solamente gli ultimi dettagli per completare l'operazione. I lariani sono pronti attivare la clausola rescissoria da 6 milioni di euro presente nel contratto con il US Catanzaro e di questi sei milioni tre andrebbero al Milan. I rossoneri, infatti, ex proprietari del cartellino hanno una clausola del 50% sulla futura rivendita.
🚨🔵⚪️ Como are closing in on deal to sign Mattia Liberali from Catanzaro on €6m fee triggering the release clause.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026
AC Milan to receive €3m fee if all goes to plan.
Agreement done on salary, final details yet to be sorted this week. 🇮🇹 pic.twitter.com/i9He4lzOcU
Dal Milan al CatanzaroClasse 2007, cresciuto nelle giovanili del Milan, Liberali ha già esordito in Serie A con la maglia rossonera. Erano i tempi di Fonseca sulla panchina del Diavolo. Il tecnico portoghese, a dicembre del 2024, lo schiera titolare contro il Genoa: è, finora, la sua unica presenza nel massimo campionato. Il Milan vuole inserirlo nel suo progetto e tenerselo stretto, ma piazzandolo nel Milan Futuro. Il ragazzo non ci sta, si sente pronto per ben altri campi e così il club di via Aldo Rossi lo vende al Catanzaro in Serie B. Con il club della Calabria gioca, in questa stagione, trenta partite, tra B, playoff e Coppa Italia. Mette a segno quattro gol e altrettanti assist. Anche il Diavolo si era inserito nella corsa per aggiudicarsi il suo cartellino, con l'intenzione di riprenderselo, ma il Como ha battuto tutti.
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