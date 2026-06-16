Ole Gunnar Solskjaer, l'ex tecnico del Manchester United, è uno dei due principali candidati per la panchina dell'Ispich Town. Lo riporta la BBC che segnala anche l'altro candidato: Gary O'Neil.

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Ole Gunnar Solskjaer può diventare l'allenatore dell'Ispich Town

Corsa a due per la panchina dell', club neopromosso in Premier League dopo essere arrivato secondo inagli ordini di. Il posto di allenatore, secondo la BBC, se lo contendono

McKenna, infatti, si è dimesso poco dopo la promozione e la società si è trovata costretta a trovare un nuovo allenatore per affrontare la prossima stagione nella massima serie. McKenna siede sulla panchina dei Tractor Boys e li ha guidati a due promozioni in Premier League e ad una precedente in Championship. Curiosamente McKenna e il norvegese hanno già lavorato insieme al Manchester United. Il nordirlandese, infatti, è stato il vice dell'ex attaccante ed ha anche guidato le giovanili dei Red Devils. McKenna era stato accostato al Fulham ma in realtà, secondo l'emittente inglese, ha lasciato il lavoro con l'intenzione di prendere una pausa dal calcio e per dedicarsi alla famiglia.

L'altro candidato ad assumere la guida della neopromossa è Gary O'Neil che piace molto alla dirigenza e che attualmente allena lo Strasburgo.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Ole Gunnar Solskjaer is among the leading candidates to become manager at Ipswich Town.



The ex-Manchester United and Beşiktaş boss is high on the Tractor Boys' list to succeed Kieran McKenna at Portman Road.



Gary O'Neil is also in the running.



(Source:… pic.twitter.com/1siT5UQfPQ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 16, 2026

Solskjaer: la carriera da allenatore

L'ex centravanti norvegese dello United è fermo da agosto 2025, quando è stato esonerato dal Besiktas . Allenava il club turco dal gennaio. In precedenza Solskjaer ha allenato per. La sua esperienza più lunga è importante è stata quella con il club norvegese: è rimasto in carica dal 2010 al 2014 e poi dal 2015 al 2018. Con il Molde, inoltre, ha vinto due massimi campionati di Norvegia. Nel 2018 ha poi preso le redini dello United in una fase complicata centrando due volte la

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