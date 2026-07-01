La Juventus rinforza il reparto offensivo. Nel pieno di una vera crisi d'attaccanti, la società bianconera inizia subito a rimboccarsi le maniche chiudendo il primo colpo in attacco della sua sessione di mercato estiva: Jeff Ekhator. Trovato l'accordo col Genoa, il giocatore italiano avrebbe già firmato tutti i documenti e sarebbe ora pronto a vestire la maglia della Vecchia Signora, avendo anche già sostenuto le visite mediche.

L'operazione Ekhator

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, sarebbe già tutto fatto per l'arrivo dialla. L'attaccante italiano di origini nigeriane avrebbe già firmato tutti i documenti e avrebbe già svolto le visite mediche col club bianconero.

GENOVA, ITALIA - 19 OTTOBRE: Jeff Ekhator del Genoa osserva la partita di Serie A tra Genoa e Bologna allo Stadio Luigi Ferraris il 19 ottobre 2024 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Quanto all'affare, il noto giornalista riporta che l'operazione Jeff Ekhator costerà alla società piemontese ben 16 milioni di euro più 2 di bonus. Inoltre, nell'accordo rientra anche David Puczka, il quale si trasferirà al club rossoblù come contropartita tecnica.

La stagione di Jeff Ekhator

🚨 Juventus agree deal to sign Jeff Ekhator as new talented striker from Genoa, here we go! ⚪️⚫️🇮🇹



Deal sealed at €16m fee plus €2m add-ons and David Puczka joining Genoa from Juventus as part of the negotiation 🔴🔵



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Come detto, laè nel pieno di una crisi d'attaccanti. Le deludenti stagioni dihanno destato le prime preoccupazioni, successivamente ci ha pensato il mancato rinnovo dia far definitivamente scattare l'allarme in casa. L'arrivo dinon sarà probabilmente il vero colpo dell'attacco bianconero, ma in attesa del grande bomber con Kolo Muani attualmente il principale candidato,può sorridere accogliendo tra le sue file un centravanti giovane e promettente.

Il classe 2006 nella sua ultima stagione in maglia Genoa ha collezionato 32 presenze complessive di cui solo 1045' minuti effettivi in campo siglando tre gol in campionato contro Roma, Napoli e Pisa e una rete in Coppa Italia contro l'Empoli al secondo turno.