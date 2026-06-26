Primo importante passo in avanti per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus. Dopo gli ottimi sei mesi passati in maglia bianconera e il difficile anno al Tottenham, Kolo Muani ha voglia di tornare sotto la Mole e, nelle ultime ore, sarebbero stati fatti importanti passi avanti verso il ritorno del centravanti francese a Torino.

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Accordo con il giocatore

Secondo quanto riportato da Sky Sport, laavrebbe raggiunto un accordo totale conNelle scorse ore, infatti, la società bianconera avrebbe delineato i dettagli contrattuali dell'eventuale ritorno in squadra dell'attaccante francese , disposto ad un sacrificio in termini economici pur di accettare il quinquennale proposto dalla Vecchia Signora. Tuttavia, sulla strada che portaal capoluogo piemontese resta ancora l'ostacolo

LONDRA, INGHILTERRA - 11 MAGGIO: Randal Kolo Muani del Tottenham Hotspur durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Leeds United al Tottenham Hotspur Stadium l'11 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Il centravanti classe '98, infatti, è di proprietà del club francese e la richiesta del PSG sarebbe di ben 50 milioni di euro. La Juventus, avendo ovviamente l'accordo col giocatore, cercherà di premere su questo tasto nel tentativo di abbassare le richieste del club due volte campione d'Europa in carica. Tuttavia, nella gara a braccio di ferro, la decisione finale sul giocatore resterà ancora nelle mani del club parigino.

La proposta della Juventus

.@juventusfc c’è l’accordo con Kolo Muani: è stata raggiunta l’intesa per il contratto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 25, 2026

Sempre secondo il report della fonte sopracitata, alla richiesta di 50 milioni da parte del, lavorrebbe rispondere con un'offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro (con l'obiettivo realistico di chiudere l'operazione a 40).

Nonostante l'attuale distanza sulla valutazione del cartellino dell'attaccante francese, il club bianconero ha comunque compiuto un importante passo in avanti trovando già l'accordo col giocatore. Adesso, resta soltanto da convincere il PSG sulla cifra del francese, in modo tale da riportare a Torino un attaccante di cui la formazione di Spalletti, dopo il mancato rinnovo di Vlahovic e le deludenti annate di Davis e Openda, ha assolutamente bisogno.

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