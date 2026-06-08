La Juventus cerca un portiere e punta Emiliano Martinez dell'Aston Villa

La Juve pensa anche all'italiano Vicario.
La Juventus vuole il Dibu Martinez come nuovo portiere. La dirigenza bianconera ha avviato contatti con l'Aston Villa ma l'operazione è complessa a causa dei costi molto alti. La società inglese lo valuta almeno 40 milioni di euro e lui ne guadagna ben nove a stagione. L'alternativa numero uno è Vicario.
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La Juventus cerca un portiere e punta Emiliano Martinez dell'Aston VillaLa Juventus di Spalletti, molto attiva sul mercato estivo, sta cercando di rafforzarsi. Uno degli obiettivi è quello di trovare un nuovo portiere. Secondo Romeo Agresti, il profilo in cima ai desideri dei bianconeri è quello di Emiliano Martinez, detto Dibu, portiere argentino, titolare della Nazionale, che gioca in Premier League con l'Aston Villa. Questa scelta è arrivata dopo l'abbandono del tentativo di acquistare Alisson, blindato dal Liverpool di Iraola, che era in pole position nelle scelte del tecnico toscano.
La pista, però, è complessa. Il problema principale è il costo. Il club inglese, bisogna dire come prima cosa, ha blindato l'estremo difensore con un contratto che termina nel 2030. E lo paga profumatamente: ben nove milioni a stagione. I Villans, inoltre, valuta il classe 1992 circa 40 milioni di euro: una cifra importante. Agresti, al momento, riferisce di contatti tra l'entourage del calciatore e le controparti bianconere. Martinez, inoltre, in questo momento è impegnato con la nazionale argentina in vista del Mondiale dato che è stato convocato dal ct Scaloni con l'Albiceleste e debutterà contro l'Algeria il 17 giugno.
Contatti costanti per Emiliano Martínez alla Juventus.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 8, 2026
Il club bianconero è alla ricerca di un’intesa economica con l’argentino, che è attualmente la prima scelta per la porta.
Ancora nessuna trattativa tra club.
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Le alternative: Vicario e MaignanVi è una sola, vera, alternativa all'acquisto di Martinez, al momento. Una pista che porta sempre nel campionato inglese ma al Tottenham di Roberto De Zerbi: l'italiano Vicario che potrebbe tornare volentieri in Italia dopo l'esperienza con gli Spurs dove gioca dal 2023. Il classe 1996 ha già vestito, nel nostro campionato, le maglie di Cagliari e Empoli.
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