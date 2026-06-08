La Juventus vuole il Dibu Martinez come nuovo portiere. La dirigenza bianconera ha avviato contatti con l'Aston Villa ma l'operazione è complessa a causa dei costi molto alti. La società inglese lo valuta almeno 40 milioni di euro e lui ne guadagna ben nove a stagione. L'alternativa numero uno è Vicario.

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La Juventus cerca un portiere e punta Emiliano Martinez dell'Aston Villa

La Juventus di, molto attiva sul mercato estivo, sta cercando di rafforzarsi. Uno degli obiettivi è quello di trovare un nuovo portiere. Secondo Romeo Agresti, il profilo in cima ai desideri dei bianconeri è quello di, detto Dibu, portiere argentino, titolare della Nazionale, che gioca incon l' Aston Villa . Questa scelta è arrivata dopo l'abbandono del tentativo di acquistare Alisson, blindato dal Liverpool di Iraola, che era in pole position nelle scelte del tecnico toscano.

La pista, però, è complessa. Il problema principale è il costo. Il club inglese, bisogna dire come prima cosa, ha blindato l'estremo difensore con un contratto che termina nel 2030. E lo paga profumatamente: ben nove milioni a stagione. I Villans, inoltre, valuta il classe 1992 circa 40 milioni di euro: una cifra importante. Agresti, al momento, riferisce di contatti tra l'entourage del calciatore e le controparti bianconere. Martinez, inoltre, in questo momento è impegnato con la nazionale argentina in vista del Mondiale dato che è stato convocato dal ct Scaloni con l'Albiceleste e debutterà contro l'Algeria il 17 giugno.

Contatti costanti per Emiliano Martínez alla Juventus.



Il club bianconero è alla ricerca di un’intesa economica con l’argentino, che è attualmente la prima scelta per la porta.



Ancora nessuna trattativa tra club.



Le ultime su Youtube: https://t.co/2fVSWMNkGC pic.twitter.com/PFq37rzPJH — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 8, 2026

Le alternative: Vicario e Maignan

Vi è una sola, vera, alternativa all'acquisto di Martinez, al momento. Una pista che porta sempre nel campionato inglese ma al Tottenham di Roberto: l'italianoche potrebbe tornare volentieri in Italia dopo l'esperienza con gli Spurs dove gioca dal 2023. Il classe 1996 ha già vestito, nel nostro campionato, le maglie di Cagliari e Empoli.

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