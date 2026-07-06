Tra i calciatori che diverse squadre potrebbero prendere a parametro zero figura anche Riyad Mahrez. L'attaccante, infatti, dopo tre stagioni ha concluso la sua esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Ahli. Adesso, il classe 1991 è svincolato e, di conseguenza, può essere un'opportunità a parametro zero. Il giocatore vuole proseguire la sua carriera agonistica in Europa e gli agenti ci stanno lavorando.

Mahrez vuole tornare in Europa: i suoi agenti lo hanno proposto alle squadre di Serie A

Due anni dopo aver vinto lacon la maglia delnel, il calciatore algerino ha firmato per il. Coi Citizens, il classe 1991 ha avuto modo di allargare ancor di più la sua bacheca con ben undici trofei. Tra questi, spiccano in maniera particolare le altre quattro Premier e lavinta nelin finale contro l'. Nelle ultime tre stagioni disputate, l'attaccante ha giocato in Arabia Saudita con l'Al-Ahli. Mahrez, con il club che milita in, ha vinto una Supercoppa nazionale e le ultime due edizioni della Champions League asiatica.

Rotterdam, Olanda - 3 giugno 2026: Riyad Mahrez dell'Algeria in azione durante l'amichevole tra Olanda ed Algeria al De Kuip. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Negli ultimi giorni, il calciatore è stato impegnato con la sua Nazionale nel Mondiale che si sta disputando in questo momento. Tuttavia, la sua Algeria ha salutato la competizione ai sedicesimi di finale essendo stata eliminata dalla Svizzera. Dopo questa sconfitta, il 35enne ha deciso di porre fine alla sua esperienza con la maglia della Nazionale. Adesso il giocatore è svincolato e, di conseguenza, che squadra che sono interessate possono prenderlo a parametro zero.

Infatti, nelle ultime ore Fabrizio Romano ha riportato sul proprio canale WhatsApp che l'ex attaccante del Manchester City, dopo gli anni in Medio Oriente, vuole tornare in Europa. Per di più, negli ultimi giorni i suoi agenti l'hanno proposto anche a diversi club italiani. Un suo arrivo in Serie A potrebbe sicuramente tanta esperienza internazionale alla squadra che lo prenderebbe.