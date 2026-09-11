Quasi due anni dopo l'incidente stradale a Londra, Michail Antonio torna a giocare in Inghilterra avendo firmato per il Watford. Il club che milita in Championship, vale a dire la seconda divisone inglese, nelle ultime ore ha annunciato in via ufficiale di aver ingaggiato a parametro zero l'attaccante giamaicano nato nel 1990. Si tratta di un innesto offensivo per la squadra allenata dall'ex Sassuolo ed Empoli Alessio Dionisi. Inoltre, l'attaccante avrà come compagni di squadra due italiani: l'ex portiere del Bologna Federico Ravaglia e l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina Edoardo Bove.

Antonio nuovo giocatore del Watford: il comunicato ufficiale

Nel mese di dicembre del, quando era giocatore del, Antonio è stato protagonista di un incidente stradale che, fortunatamente, non ha riportato gravi danni fisici. Tuttavia, è stato lontano dai campo per diversi mesi e durante la scorsa stagione ha vestito per sei mesi la maglia dell', club qatariota. Adesso, grazie al Watford, il giamaicano avrà modo di tornare a giocare in Inghilterra. Di seguito, il comunicato ufficiale del club che ha come proprietario"Il Watford FC è lieto di annunciare l'ingaggio dell'esperto attaccante Michail Antonio. Il trentaseienne arriva a parametro zero e vanta una vasta esperienza nel calcio, maturata nelle competizioni europee, in Premier League e nella Sky Bet Championship. L'allenatore Alessio Dionisi intende sfruttare questa vasta esperienza per completare la formazione titolare, la più giovane del campionato, sia dal punto di vista del gioco che da quello dell'allenamento".

Ai canali ufficiali della squadra inglese, l'attaccante ha rilasciato le sue prime dichiarazioni come nuovo giocatore del club. Le sue parole: "Il Watford è un grande club e spero di dare il mio contributo in ogni modo possibile. Ci sono ottimi giocatori qui. In passato ho segnato qualche gol contro il Watford ed ora che sono in ottima forma spero di segnare con questa maglia".

Luton, Inghilterra - 31 ottobre 2025: Michail Antonio visto mentre lavora per TNT Sports come opinionista sportivo prima della partita del primo turno di FA Cup tra Luton Town e Forest Green Rovers. (Foto di Eddie Keogh/Getty Images)

Il continuo del comunicato ufficiale: "Antonio ha firmato un contratto di un anno ed è in attesa del nulla osta internazionale per poter essere convocato per la partita casalinga di domani contro lo Stoke City (sabato 12 settembre, calcio d'inizio alle 15:00). Non ha disputato una partita in Inghilterra dal dicembre 2024, ma è pronto a rendersi disponibile prima del previsto per aiutare e supportare l'allenatore. L'attaccante indosserà la maglia numero 18 a Vicarage Road. Si tratta del dodicesimo acquisto estivo del club. La squadra occupa la dodicesima posizione in Championship, avendo ottenuto due vittorie e due pareggi nelle prime sei partite sotto la guida di Dionisi".