Adesso non ci sono più dubbi: Nahuel Molina è un nuovo giocatore della Roma. Dopo svariati giorni di trattativa il club della Capitale e l'Atlético Madrid hanno trovato un accordo sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Dopo l'addio di Celik, direzione Juventus, Gian Piero Gasperini avrà a disposizione il suo nuovo laterale destro. Per l'argentino un contratto fino al 2030 con un ingaggio da 2,8 milioni di euro l'anno. Un rinforzo di assoluta esperienza per la squadra capitolina, che aggiunge alla propria rosa un giocatore già abituato ai grandi palcoscenici.

Il comunicato della Roma

Molina ha concluso ufficialmente la sua avventura con l'Atlético Madrid dove ha collezionatoin tutte le competizioni. L'esterno non è stato solo un simbolo della squadra dima bensì anche della: infatti con l'Albiceleste ha vinto 1

MADRID, SPAGNA – 22 MARZO: Nahuel Molina dell’Atlético Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports contro il Real Madrid allo stadio Santiago Bernabéu, il 22 marzo 2026 a Madrid, in Spagna.(Photo by Angel Martinez/Getty Images)

L'ufficialità della trattativa è stata data dalla Roma attraverso un comunicato ufficiale. Il club giallorosso ha sottolineato oltre al costo dell'operazione, il cammino europeo dell'argentino, evidenziando il suo periodo con la maglia dell'Udinese e dell'Atlético Madrid: "L'A.S Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atlético Madrid. L'operazione di conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso. In Europa, con le maglie dell'Udinese e Atlético Madrid, l'esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni".

Il club della Capitale ha ripercorso la prestigiosa avventura con la maglia dell'Argentina: "Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa e due edizioni del Mondiale, laureandosi Campione del Mondo iridato nel 2022 in Qatar, vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia dell'Albiceleste".

Infine la Roma annuncia il numero di maglia: "Ha scelto la maglia numero 20".

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Le prime parole di Molina

Il primo contatto con il popolo romanista è stato particolarmente significativo per il nuovo esterno. Molina, attraverso i canali ufficiali della Roma, ha raccontato le sue sensazioni all'arrivo all'aeroporto: ". Spero di ripagare nel migliore dei modi l'affetto che i tifosi mi hanno mostrato, non vedo l'ora di giocare davanti a loro. Ho già avuto il piacere di sentire alcuni compagni e sono stati anche loro a spingermi ad accettare questa opportunità. Sono al settimo cielo".

Inoltre Molina ha spiegato il motivo della scelta del numero 20, spiegando che per lui questo è un nuovo inizio della sua carriera: "Mi piaceva tanto questo numero di maglia, avevo voglia di provare sensazioni nuove. Per me questo è un nuovo capitolo così come la scelta di questo numero. Penso che anche queste piccole cose possano darti nuovi stimoli".

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 27 MARZO: Nahuel Molina dell’Argentina corre con il pallone durante l’amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo stadio Alberto J. Armando, il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, in Argentina.(Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Infine la preferenza sul ruolo: "Ho giocato sia in una difesa a 4 che a 3. Non è importante il ruolo, voglio dare sempre il massimo quando scendo in campo. Da quando ho iniziato a calpestare il rettangolo verde ho sempre dato tutto quello che potevo, non mi sono mai tirato indietro anche quando le cose erano difficili. Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico e vedere lo stadio pieno. Forza Roma".