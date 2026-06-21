Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Un improvviso colpo di scena, in quella che sembrava una trattativa pronta ad essere finalizzata. Tra la Juventus e Sorloth, si starebbe inserendo il Napoli. Gli azzurri, difatti, vanno in cerca di un attaccante fisico e che garantisca gol pesanti. Resta da capire quanto la Juventus si fosse spinta avanti per accaparrarsi il bomber norvegese.

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Sorloth-Juve, fumata nera? Il Napoli osserva

Nei primi giorni del mese di giugno si era parlato di untra la Juventus e Alexander Sorloth. Ebbene, l'avvicendamento in dirigenza bianconera tra Damien Comolli e Giovanni Carnevali potrebbe comportare modifiche o quantomeno riflessioni aggiuntive su ogni traccia precedentemente abbozzata. E così, come informa La Gazzetta dello Sport, Sorloth potrebbe presto diventare undel Napoli di De Laurentiis.

MADRID, SPAGNA - 10 MAGGIO: Alexander Sorloth dell'Atletico de Madrid festeggia aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di La Liga EA Sports tra Atletico de Madrid e Real Sociedad al Riyadh Air Metropolitano il 10 maggio 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Ancora in attesa di annunciare il proprio allenatore - Allegri deve liberarsi dai vincoli contrattuali che lo legano al Milan -, il Napoli sta programmando le prime mosse del calciomercato estivo. La finestra legata alla campagna acquisti in Serie A aprirà i battenti formalmente soltanto il prossimo 29 giugno, ma nessun club è davvero "fermo". Men che meno lo è il Napoli, consapevole di dover rimpiazzare Romelu Lukaku, giunto al passo d'addio.

Napoli, svelato il piano in attacco

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Nonostante l'attaccante belga classe 1993 non abbia totalmente chiuso le porte a una permanenza in azzurro, il Napoli potrebbe aver già voltato pagina. La certezza in attacco, infatti, è rappresentata da. L'Atletico Madrid, dal canto suo, non chiude alla cessione del trentenne, ma attende l'offerta giusta per lasciarlo partire. Principale sponsor della trattativa sarebbe Giovanni, direttore sportivo del club partenopeo. Ha già avuto alcuni contatti esplorativi per conoscere gli eventuali margini della negoziazione.La Juventus, intanto, continua nella ricerca di un attaccante che possa rimpiazzare adeguatamente. Il serbo non ha ancora, però, trovato una squadra che possa accoglierlo e si vocifera anche di un possibile ripensamento dello stesso attaccante sui bianconeri.

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