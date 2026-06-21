Il Napoli pensa a Sorloth per affiancare Hojlund nel suo reparto d'attacco. Il centravanti norvegese, in orbita Juve nelle ultime settimane, piace al DS Manna.
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Un improvviso colpo di scena, in quella che sembrava una trattativa pronta ad essere finalizzata. Tra la Juventus e Sorloth, si starebbe inserendo il Napoli. Gli azzurri, difatti, vanno in cerca di un attaccante fisico e che garantisca gol pesanti. Resta da capire quanto la Juventus si fosse spinta avanti per accaparrarsi il bomber norvegese.
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Sorloth-Juve, fumata nera? Il Napoli osservaNei primi giorni del mese di giugno si era parlato di un principio d'accordo tra la Juventus e Alexander Sorloth. Ebbene, l'avvicendamento in dirigenza bianconera tra Damien Comolli e Giovanni Carnevali potrebbe comportare modifiche o quantomeno riflessioni aggiuntive su ogni traccia precedentemente abbozzata. E così, come informa La Gazzetta dello Sport, Sorloth potrebbe presto diventare un obiettivo concreto del Napoli di De Laurentiis.
Ancora in attesa di annunciare il proprio allenatore - Allegri deve liberarsi dai vincoli contrattuali che lo legano al Milan -, il Napoli sta programmando le prime mosse del calciomercato estivo. La finestra legata alla campagna acquisti in Serie A aprirà i battenti formalmente soltanto il prossimo 29 giugno, ma nessun club è davvero "fermo". Men che meno lo è il Napoli, consapevole di dover rimpiazzare Romelu Lukaku, giunto al passo d'addio.
Napoli, svelato il piano in attaccoNonostante l'attaccante belga classe 1993 non abbia totalmente chiuso le porte a una permanenza in azzurro, il Napoli potrebbe aver già voltato pagina. La certezza in attacco, infatti, è rappresentata da Rasmus Hojlund. L'Atletico Madrid, dal canto suo, non chiude alla cessione del trentenne, ma attende l'offerta giusta per lasciarlo partire. Principale sponsor della trattativa sarebbe Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo. Ha già avuto alcuni contatti esplorativi per conoscere gli eventuali margini della negoziazione.
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