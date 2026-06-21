Il Napoli pensa a Sorloth per affiancare Hojlund nel suo reparto d'attacco. Il centravanti norvegese, in orbita Juve nelle ultime settimane, piace al DS Manna.

Francesco Lovino
Murales Stadio Maradona Napoli

Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Un improvviso colpo di scena, in quella che sembrava una trattativa pronta ad essere finalizzata. Tra la Juventus e Sorloth, si starebbe inserendo il Napoli. Gli azzurri, difatti, vanno in cerca di un attaccante fisico e che garantisca gol pesanti. Resta da capire quanto la Juventus si fosse spinta avanti per accaparrarsi il bomber norvegese.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

Sorloth-Juve, fumata nera? Il Napoli osserva

Nei primi giorni del mese di giugno si era parlato di un principio d'accordo tra la Juventus e Alexander Sorloth. Ebbene, l'avvicendamento in dirigenza bianconera tra Damien Comolli e Giovanni Carnevali potrebbe comportare modifiche o quantomeno riflessioni aggiuntive su ogni traccia precedentemente abbozzata. E così, come informa La Gazzetta dello Sport, Sorloth potrebbe presto diventare un obiettivo concreto del Napoli di De Laurentiis.
Atletico de Madrid v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports

Atletico de Madrid v Real Sociedad - La Liga EA Sports
MADRID, SPAGNA - 10 MAGGIO: Alexander Sorloth dell'Atletico de Madrid festeggia aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di La Liga EA Sports tra Atletico de Madrid e Real Sociedad al Riyadh Air Metropolitano il 10 maggio 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Ancora in attesa di annunciare il proprio allenatore - Allegri deve liberarsi dai vincoli contrattuali che lo legano al Milan -, il Napoli sta programmando le prime mosse del calciomercato estivo. La finestra legata alla campagna acquisti in Serie A aprirà i battenti formalmente soltanto il prossimo 29 giugno, ma nessun club è davvero "fermo". Men che meno lo è il Napoli, consapevole di dover rimpiazzare Romelu Lukaku, giunto al passo d'addio.

Napoli, svelato il piano in attacco

Nonostante l'attaccante belga classe 1993 non abbia totalmente chiuso le porte a una permanenza in azzurro, il Napoli potrebbe aver già voltato pagina. La certezza in attacco, infatti, è rappresentata da Rasmus Hojlund. L'Atletico Madrid, dal canto suo, non chiude alla cessione del trentenne, ma attende l'offerta giusta per lasciarlo partire. Principale sponsor della trattativa sarebbe Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo. Ha già avuto alcuni contatti esplorativi per conoscere gli eventuali margini della negoziazione.
Caricamento post Instagram...
La Juventus, intanto, continua nella ricerca di un attaccante che possa rimpiazzare adeguatamente Dusan Vlahovic. Il serbo non ha ancora, però, trovato una squadra che possa accoglierlo e si vocifera anche di un possibile ripensamento dello stesso attaccante sui bianconeri.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti