Tra i calciatori che compongono la rosa del Real Madrid figura anche il nome di Brahim Diaz. Il trequartista, infatti, ha fatto ritorno nella capitale spagnola dopo aver giocato per tre anni in prestito al Milan, con il quale ha vinto lo Scudetto nel 2022. Nel corso della sua seconda esperienza a Madrid, il classe 1999 ha vinto diversi titoli e spesso ha dimostrato di essere un buon sostituto in caso di assenza dei titolari. Negli ultimi giorni, il giocatore è finito al centro di voci di mercato che lo vorrebbero di nuovo in Serie A. Nonostante ciò, però, l'ex rossonero ha intenzione di continuare a vestire la camiseta blanca.

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Brahim Diaz allontana il ritorno in A: vuole restare al Real Madrid

Come riportato dasul loro canale WhatsApp, il calciatore nato a Malaga ha intenzione di restare al Real Madrid anche per la stagione che verrà. Nonostante le voci di mercato riguardanti un suo ritorno in Italia visto il forte interesse dell'allenatore dellae di altri club di Serie A nei suoi confronti, il giocatore che andrà alper rappresentare ilvuole continuare la sua carriera agonistica con il club della capitale spagnola.

Madrid, Spagna - 23 maggio 2026: Brahim Diaz del Real Madrid esulta dopo aver segnato il quarto gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports tra Real Madrid ed Athletic Club all'Estadio Santiago Bernabéu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

I due noti esperti di calciomercato citati poco sopra, inoltre, hanno voluto specificare che sarà José Mourinho, che tornerà sulla panchina del Real Madrid in caso di rielezione di Florentino Pérez in qualità di presidente del club, a decidere cosa fare con l'ex calciatore del Milan. Fino a quando non si saprà l'esito delle elezioni presidenziali in casa Real Madrid, Brahim resterà ancora un giocatore delle Merengues.

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