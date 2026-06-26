Dopo cinque anni, si dividono le strade di Wrexham e Paul Mullin. La squadra del Galles che milita in Championship, infatti, nelle ultime ore ha annunciato che il loro grande attaccante che ha scritto la storia recente dei Red Dragons ha risolto il suo contratto. Tuttavia, dopo esser stato titolarissimo ed aver conquistato ben tre promozioni di fila trascinando la squadra a suon di gol, con il passare del tempo ha perso la titolarità.

Wrexham, risoluzione contrattuale per Mullin: il comunicato ufficiale

Dopo cinque stagioni in cui ha ottenuto tre promozioni di fila, l'attaccante lascia la squadra che ha come presidenti e proprietari. Tra l'altro, Mullin ha fatto anche un cameo nel film Deadpool e Wolverine. Nella pellicola del Marvel Cinematic Universe, l'attaccante ha interpretato Welshpool, vale a dire una variante gallese di Deadpool. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del Wrexham:

"L'attaccante del Wrexham AFC, Paul Mullin, lascerà il club in seguito alla risoluzione consensuale del suo contratto. Il giocatore ha conquistato tre promozioni consecutive. Detiene il record del club per tre volte consecutive come miglior giocatore della stagione, lascia la squadra dopo 110 gol in 172 presenze dal suo arrivo nel 2021. Mullin ha trascorso la scorsa stagione in prestito, prima al Wigan Athletic e poi al Bradford City, e ora lascia il Football Club con i nostri più sinceri ringraziamenti per l'enorme contributo che ha dato durante la sua permanenza al Racecourse Ground. L'attaccante ha firmato nell'estate del 2021 a parametro zero, diventando uno dei primi acquisti del tecnico Phil Parkinson, dopo aver lasciato il Cambridge United".

Wrexham, Galles - 28 gennaio 2025: Paul Mullin del Wrexham durante la partita di Sky Bet League One tra Wrexham e Stevenage al Racecourse Ground. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

"Ha segnato al suo debutto in campionato. Poi ha realizzato 32 gol in 44 partite in tutte le competizioni, incluso quello che gli è valso il premio di gol più bello della stagione, segnato nei minuti di recupero della semifinale di FA Trophy contro lo Stockport County. Quell'estate Mullin fu anche votato Giocatore della Stagione e la sua intesa con il compagno d'attacco Ollie Palmer continuò a fiorire nel 2022/23. Segnò l'incredibile cifra di 47 gol in 53 partite, tra cui una doppietta che sancì la vittoria del titolo della National League in casa contro il Boreham Wood, e si aggiudicò anche il Pallone d'Oro della Emirates FA Cup".

Il continuo del comunicato e le parole di Parkinson

Il comunicato ufficiale del club continua così: "Mullin ha giocato tutte le partite della National League. Nella stagione che ha visto la squadra conquistare il titolo, ha segnato 47 gol in tutte le competizioni con quattro triplette. È stato votato Giocatore della Stagione del Wrexham AFC ed inserito nella Squadra della Stagione della National League. Dopo aver subito una perforazione polmonare in un'amichevole pre-campionato contro il Manchester United a San Diego, Mullin ha saltato l'inizio della stagione 2023/24, ma al suo ritorno ha segnato 26 gol in 43 partite, contribuendo alla seconda promozione consecutiva del Wrexham. È stato nominato Giocatore della Stagione per il terzo anno consecutivo, diventando il primo giocatore del Wrexham a vincere il premio per tre volte".

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"Ha segnato il suo centesimo gol col Wrexham nella vittoria contro il Colchester United. Un intervento chirurgico nell'estate del 2024 ha nuovamente interrotto la preparazione pre-campionato di Mullin. Anche in questa occasione è tornato segnando gol importanti, tra cui una splendida conclusione al volo nella vittoria del Boxing Day contro il Blackpool. Mullin è poi diventato uno dei dieci giocatori ad aver ottenuto tre promozioni consecutive con il club. Lascia il Wrexham AFC come il nostro nono miglior marcatore di tutti i tempi".

In merito all'addio dell'attaccante inglese, l'allenatore dei Red Dragons Phil Parkinson ha dichiarato: "Vorrei augurare a Paul tutto il meglio. Questo accordo gli permetterà di prendersi il tempo necessario per trovare il club giusto per il suo futuro. Non si può sottovalutare il ruolo che Mulls ha avuto nella storia del Wrexham Football Club negli ultimi cinque anni, con tanti gol e momenti memorabili. Sarà un giocatore sempre ricordato e venerato dai nostri tifosi".