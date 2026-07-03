Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare la notizia di calciomercato riguardante l'interesse del Real Madrid nei confronti di Enzo Fernández. Tuttavia, questi rumors non sono veri. Infatti, il club che milita nella Liga Spagnola ha dovuto smentire queste notizie attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Il Real Madrid non è interessato ad Enzo Fernández: il comunicato ufficiale

Official Announcement. — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 3, 2026

Come spesso accade, durante il calciomercato escono moltissimi rumors che riguarda l'interesse di una squadra per un calciatore. Diverse volte, però, queste voci possono rivelarsi non vere e spesso con gli stessi club o gli agenti del calciatore in questione a dover smentire. Ciò è capitato recentemente anche al Real Madrid. La squadra allenata da, infatti, ha dovuto diramare un cominciato. Così facendo, ha smentito le voci riguardanti un interesse nei confronti di Enzo Fernández. Di seguito, la dichiarazione del club presenta sul ufficiale:

"Alla luce delle informazioni e delle dichiarazioni emerse nei giorni scorsi riguardo a un presunto interesse del Real Madrid CF per il giocatore Enzo Fernández, il club desidera precisare di non aver compiuto alcun tentativo, né diretto né indiretto, volto all'ingaggio del suddetto giocatore e, inoltre, di non avere alcuna intenzione di perseguire tale operazione.

Il Real Madrid desidera esprimere il massimo rispetto per Enzo Fernández, grande calciatore la cui carriera e qualità sono ampiamente riconosciute, così come per il Chelsea FC, club con cui intrattiene un eccellente rapporto istituzionale".

Londra, Inghilterra - 19 maggio 2026: Enzo Fernández del Chelsea esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham allo Stamford Bridge. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

"Proprio per rispetto nei confronti di un'istituzione come il Chelsea FC e dei principi di lealtà istituzionale che da sempre guidano le azioni del Real Madrid, il club ritiene necessario smentire categoricamente tali speculazioni, che sono infondate e non rispecchiano la realtà.

Il Real Madrid si rammarica che, nonostante la chiarezza dei fatti e l'assenza di provvedimenti da parte del club, continuino a essere diffuse informazioni non corrispondenti alla realtà. Queste servono solo a creare confusione tra i tifosi e a danneggiare inutilmente le entità e le persone coinvolte".