L'obiettivo numero uno del mercato del Sassuolo è il figlio d'arte: l'ex Milan, Daniel Maldini. Il club neroverde punta a superare la trattativa con facilità grazie ai soldi entrati con la vendita di Muharemovic al Leeds.

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I Neroverdi dilaporkan akan fokus mengejar tanda tangan gelandang serang Atalanta begitu transfer Tarik Muharemovic ke Leeds United kelar.https://t.co/oebw9Jn6lQ — BolaSport.com (@BolaSportcom) July 17, 2026

Sassuolo:,obiettivo Daniel Maldini

Si muove. Con un principale obiettivo, in mente: un rinforzo per il reparto offensivo. Il nome dei desideri di Aquilani è quello di Maldini, Daniel. Lo riporta il quotidiano locale la Gazzetta di Modena. Classe 2001, un passato nel Milan con cui ha anche vinto lo Scudetto e poi esperienze in varie squadre:, Empoli, Lazio e ora il ritorno alla Dea. Il Sassuolo ha un tesoretto che servirà esattamente a portare a termine questa operazione: i famosi venti milioni risultanti dalla vendita di Tarik Muharemovic al Leeds, in. Ne serviranno la metà di quei venti milioni per lanciare l'offerta alla Dea: e su questa base si tratterà.

Prima di far partire l'ex rossonero, però, la Dea deve assicurarsi il suo sostituto. A Bergamo hanno già trovato il profilo ideale, il prossimo trequartista. Si tratta del talento della Bosnia, Kerim Alajbegovic, esterno d’attacco classe 2007. Lo abbiamo conosciuto bene durante lo spareggio per il Mondiale, contro l'Italia. Non sarà, però, una trattativa facile per l'Atalanta: il club italiano sta parlando da tempo con il Bayern Leverkusen, che detiene il cartellino del bosniaco, e con il giocatore esiste già un primo accordo economico. I problemi e le complicazioni arrivano dai possibili inserimenti, nella trattativa, dei ricchi club inglesi. Aquilani, quindi, deve aspettare la fine di questa operazione per poter mettere le mani sul giovane Maldini.

Nel frattempo, a Sassuolo, si lavora anche in uscita: il nome caldo è quello di un centravanti, Pinamonti. Sono due le società alla finestra, per l'attaccante italiano: la Lazio di Gattuso e la Fiorentina nel caso in cui Kean parta verso Como.