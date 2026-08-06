L'Atletico Madrid è sempre più attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo gli acquisti di Kang-In Lee, Hjulmand e Grimaldo e le cessioni di Molina alla Roma e Ruggeri in uscita all'Aston Villa arriva la notizia, tramite Fabrizio Romano della possibilità di chiudere un'ulteriore cessione: quella di Thiago Almada in direzione River Plate. Per il momento si è trovata un intesa di massima tra i due club ma si prospetta la fumata bianca in poche ore.

Almada-River Plate le cifre del possibile trasferimento di Thiago Almada

, intermediario di Marca, i due club avrebbero trovato un'per il trasferimento a titolo definitivo del fantasista argentino. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno in patria cercando di rilanciarsi tramite una squadra dove ritroverebbe un ruolo centrale e ambizioni sia in campo continentale che di campionato.

MADRID, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Thiago Almada dell'Atletico de Madrid festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra Atletico de Madrid e CA Osasuna al Riyadh Air Metropolitano il 18 ottobre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

L'offerta dei Millionarios arriva dopo il mancato tentativo di riportare al Monumental la loro ex stella Franco Mastantuono, in arrivo in giornata a Firenze. Per il River si tratterebbe di un trasferimento di primissimo piano e di un segnale importante per tutto il calcio sudamericano.

Il calciatore nonostante un'annata in chiaro scuro con i colchoneros potrebbe ripartire in grande stile essendo un talento brillante. Lo scorso anno per il classe 2001 solo 3 gol in tutta la stagione con la squadra di Simeone collezionando 37 presenze in campionato, 1 in coppa di Spagna e 7 in Champions League. Non una stagione entusiasmante, ma dal canto suo Almada si è reso ugualmente protagonista del mondiale essendo spesso impiegato dal ct Scaloni.

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Il trasferimento al River potrebbe giovare alla sua carriera e in piùche riaccoglierebbe in patria uno dei suoi talenti più cristallini. Alla chiusura della trattativa manca solo il via libera per l'ufficialità.