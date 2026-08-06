Sembra ormai in dirittura d'arrivo la trattativa che riporterebbe l'attaccante argentino in Sudamerica

Andrea Cauzio

L'Atletico Madrid è sempre più attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita. Dopo gli acquisti di Kang-In Lee, Hjulmand e Grimaldo e le cessioni di Molina alla Roma e Ruggeri in uscita all'Aston Villa arriva la notizia, tramite Fabrizio Romano della possibilità di chiudere un'ulteriore cessione: quella di Thiago Almada in direzione River Plate. Per il momento si è trovata un intesa di massima tra i due club ma si prospetta la fumata bianca in poche ore.

Almada-River Plate le cifre del possibile trasferimento di Thiago Almada

Secondo Matteo Moretto, intermediario di Marca, i due club avrebbero trovato un'intesa di massima sui 20 milioni per il trasferimento a titolo definitivo del fantasista argentino. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno in patria cercando di rilanciarsi tramite una squadra dove ritroverebbe un ruolo centrale e ambizioni sia in campo continentale che di campionato.
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Atletico de Madrid v CA Osasuna - LaLiga EA Sports
MADRID, SPAGNA - 18 OTTOBRE: Thiago Almada dell'Atletico de Madrid festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita LaLiga EA Sports tra Atletico de Madrid e CA Osasuna al Riyadh Air Metropolitano il 18 ottobre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

L'offerta dei Millionarios arriva dopo il mancato tentativo di riportare al Monumental la loro ex stella Franco Mastantuono, in arrivo in giornata a Firenze. Per il River si tratterebbe di un trasferimento di primissimo piano e di un segnale importante per tutto il calcio sudamericano.

Il calciatore nonostante un'annata in chiaro scuro con i colchoneros potrebbe ripartire in grande stile essendo un talento brillante. Lo scorso anno per il classe 2001 solo 3 gol in tutta la stagione con la squadra di Simeone collezionando 37 presenze in campionato, 1 in coppa di Spagna e 7 in Champions League. Non una stagione entusiasmante, ma dal canto suo Almada si è reso ugualmente protagonista del mondiale essendo spesso impiegato dal ct Scaloni.

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Il trasferimento al River potrebbe giovare alla sua carriera e in più rappresenterebbe un trasferimento significativo per la finestra di mercato del Sud America che riaccoglierebbe in patria uno dei suoi talenti più cristallini. Alla chiusura della trattativa manca solo il via libera per l'ufficialità.

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