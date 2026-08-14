L'Arsenal tratta con il Galatasaray: tra offerte per Martinelli e Nwaneri spunta la pista per il bomber nigeriano.
L'Arsenal festeggia comunque! I Gunners sfilano sul bus con la Premier League
Il mercato sa sempre come riservare colpi di scena, soprattutto quando ci si avvicina al gong finale. Negli uffici dell'Arsenal l'aria si è fatta rovente in queste settimane d'agosto, e le sorprese sembrano appena iniziate. Nelle ultime ore, infatti, i contatti tra i Gunners e il Galatasaray non si sono limitati a semplici sondaggi di cortesia. Il club turco si è fatto avanti con decisione, mettendo sul piatto un'offerta importante per Gabriel Martinelli e mostrando un forte interesse anche per il giovane talento Ethan Nwaneri.
Come riporta "The Telegraph" a gestire il dialogo c'è il direttore sportivo Andrea Berta, e proprio tra una chiacchierata e l'altra sul futuro dei giovani talenti, il nome di Victor Osimhen ha iniziato a circolare con insistenza. Resta da capire chi abbia fatto la prima mossa o se l'attaccante sia stato proposto direttamente alla dirigenza londinese. Ma una cosa è certa: l'idea ha stuzzicato non poco i piani alti del club.
Osimhen: la grande alternativa e numeri da capogiroA Londra è risaputo come il centravanti nigeriano è un profilo che piace da tempo immemore. Finora, nei pensieri dell'Arsenal, la stella polare rispondeva al nome di Julián Alvarez. Solo che l'Atletico Madrid fa muro forte di una valutazione monstre, superiore ai cento milioni di sterline, una cifra che ha costretto i Gunners a valutare alternative concrete.
E qui entra in gioco Osimhen. Più anziano di un anno rispetto ad Alvarez, l'ex Napoli si è consacrato come uno spauracchio per le difese di mezza Europa, trascinando il Galatasaray a suon di gol e confermando una media spaventosa. Le 59 le reti in 74 presenze raccontano meglio di qualsiasi parola l'impatto avuto in Turchia. Il corteggiamento non è isolato, considerando che pure il Tottenham, storico rivale cittadino, ha messo gli occhi su di lui.
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Un finale di mercato da vivere col fiato sospesoPer l'Arsenal non c'è un attimo di respiro. Oltre al rebus offensivo, il club deve sistemare la retroguardia e il nome cerchiato in rosso è quello di Ezri Konsa dell'Aston Villa. Il difensore gradirebbe non poco il trasferimento all'Emirates, ma il club di Birmingham fa muro e pretende 60 milioni di sterline senza fare sconti, forte anche del rientro in gruppo del giocatore dopo le fatiche con l'Inghilterra ai Mondiali.
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