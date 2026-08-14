Il mercato sa sempre come riservare colpi di scena, soprattutto quando ci si avvicina al gong finale. Negli uffici dell'Arsenal l'aria si è fatta rovente in queste settimane d'agosto, e le sorprese sembrano appena iniziate. Nelle ultime ore, infatti, i contatti tra i Gunners e il Galatasaray non si sono limitati a semplici sondaggi di cortesia. Il club turco si è fatto avanti con decisione, mettendo sul piatto un'offerta importante per Gabriel Martinelli e mostrando un forte interesse anche per il giovane talento Ethan Nwaneri.

Come riporta "The Telegraph" a gestire il dialogo c'è il direttore sportivo Andrea Berta, e proprio tra una chiacchierata e l'altra sul futuro dei giovani talenti, il nome di Victor Osimhen ha iniziato a circolare con insistenza. Resta da capire chi abbia fatto la prima mossa o se l'attaccante sia stato proposto direttamente alla dirigenza londinese. Ma una cosa è certa: l'idea ha stuzzicato non poco i piani alti del club.

Osimhen: la grande alternativa e numeri da capogiro

A Londra è risaputo come il centravanti nigeriano è un profilo che piace da tempo immemore. Finora, nei pensieri dell'Arsenal, la stella polare rispondeva al nome di. Solo che l'Atletico Madrid fa muro forte di una valutazione monstre, superiore aiuna cifra che ha costretto i Gunners a valutare alternative concrete.

Victor Osimhen del Galatasaray festeggia dopo la vittoria della squadra nella partita della fase a gironi di UEFA Europa League 2024/25 tra Galatasaray A.S. e Tottenham Hotspur all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi il 7 novembre 2024 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

E qui entra in gioco Osimhen. Più anziano di un anno rispetto ad Alvarez, l'ex Napoli si è consacrato come uno spauracchio per le difese di mezza Europa, trascinando il Galatasaray a suon di gol e confermando una media spaventosa. Le 59 le reti in 74 presenze raccontano meglio di qualsiasi parola l'impatto avuto in Turchia. Il corteggiamento non è isolato, considerando che pure il Tottenham, storico rivale cittadino, ha messo gli occhi su di lui.

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Un finale di mercato da vivere col fiato sospeso

Per l'Arsenal non c'è un attimo di respiro. Oltre al rebus offensivo, il club deve sistemare la retroguardia e il nome cerchiato in rosso è quello didell. Il difensore gradirebbe non poco il trasferimento all'Emirates, ma il club di Birmingham fa muro e pretendesenza fare sconti, forte anche del rientro in gruppo del giocatore dopo le fatiche con l'Inghilterra ai Mondiali.