Il Como ufficializza il colpo Trevoh Chalobah. I lariani continuano il processo di miglioramento della rosa, annunciando ufficialmente l'acquisto del difensore inglese classe '99 dal Chelsea: operazione da 30 milioni di euro più 6 di bonus e una clausola sulla futura rivendita (come riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano), il quale permetterà alla squadra di Fabregas di alzare il tasso tecnico-qualitativo del proprio organico.

Il comunicato del Como

Attraverso un comunicato stampa e un post sui propri canali social, ilha ufficializzato l'acquisto di Trevoh Chalobah scrivendo: "II Como 1907 è lieto di annunciare l’acquisto a titolo definitivo del difensore della Nazionale inglesedal Chelsea . Il ventisettenne ha firmato un".

LONDRA, INGHILTERRA - 10 FEBBRAIO: Trevoh Chalobah del Chelsea controlla il pallone durante la partita di Premier League tra Chelsea e Leeds United allo Stamford Bridge il 10 febbraio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Continuando, il club lombardo ha fatto un excursus sulla carriera dell'ormai ex difensore Blues raccontando: "Nato nel 1999, Chalobah è entrato a far parte del vivaio del Chelsea all’età di nove anni, scalando le categorie giovanili del club prima di affermarsi in prima squadra. Dopo aver maturato esperienza in prestito con l’Ipswich Town, l’Huddersfield Town e al Lorient, ha esordito con il Chelsea nella Supercoppa UEFA 2021, contribuendo alla conquista del trofeo da parte del club. Successivamente ha aggiunto al suo palmarès due Mondiali per club FIFA e una UEFA Conference League.

Per poi concludere la descrizione: "Chalobah ha collezionato oltre 150 presenze con il Chelsea tra competizioni nazionali ed europee. A suo agio con la palla e fisicamente imponente, apporta atletismo, versatilità, leadership ed esperienza ai massimi livelli. Dopo aver rappresentato l’Inghilterra in tutte le categorie giovanili, Chalobah ha esordito in Nazionale maggiore nel 2025 facendo parte della rosa che si è classificata terza ai Mondiali FIFA del 2026".

Le parole di Fabregas e Chalobah

Como 1907 is delighted to announce the permanent signing of England international defender Trevoh Chalobah from @ChelseaFC. The 27-year-old has signed a contract until 2031.



Read the official statement ➡️ https://t.co/yT8jxZku2j pic.twitter.com/HtWImIbXAf — Como1907 (@Como_1907) August 9, 2026

Sull'arrivo in squadra del calciatore sierraleonese naturalizzato inglese, si è espresso anchedichiarando: "Trevoh è un acquisto importante per noi ed è un giocatore che incarna il livello di ambizione che abbiamo in questo club. Ha giocato e vinto ai massimi livelli, ma è anche desideroso di iniziare un nuovo capitolo continuando a migliorare. Il suo arrivo ci fornisce forza, velocità e personalità in difesa, oltre alla qualità tecnica necessaria per costruire il gioco. È un leader in grado di elevare il livello della squadra, e sono molto felice che abbia scelto il".

Infine, sono arrivate anche le prime parole di Chalobah da giocatore del Como: "Sono entusiasta e onorato di essere qui a Como: è un progetto ambizioso e in crescita, lavorare di nuovo con Cesc Fàbregas è davvero speciale. Non vedo l’ora di mettere la mia esperienza al servizio della squadra, di vivere l’incredibile atmosfera dello stadio e di entrare in sintonia con i tifosi. Darò il massimo ogni singolo giorno per scrivere insieme la storia".