Amar Dedić è ufficialmente un nuovo giocatore del Newcastle. I Magpies continuano il processo di rinnovamento della rosa, specialmente dopo le grandi cessioni dell'estate come Sandro Tonali e Anthony Gordon, firmando il terzino destro bosniaco Amar Dedić. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Newcastle sborserà ben 35 milioni di euro (bonus compresi) per il calciatore del Benfica e, nelle ultime ore, è arrivata anche l'ufficialità dell'operazione con il club inglese che ha presentato Dedić ai tifosi bianconeri.

Il comunicato del Newcastle

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, il Newcastle ha annunciato l'arrivo in squadra discrivendo: "Il Newcastle United è lieto di annunciare l'ingaggio del terzino bosniaco Amar Dedić, proveniente dal prestigioso club portoghese SL Benfica".

LISBONA, PORTOGALLO - 17 FEBBRAIO: Amar Dedic di Benfica reagisce verso Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita della prima tappa di play-off a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. all'Estadio do SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Quanto al contratto firmato dal terzino bosniaco, il club inglese ha sottolineato: "Il ventiquattrenne, che indosserà la maglia numero 37, ha firmato un contratto quinquennale diventando il sesto acquisto della prima squadra per il St. James' Park in questa sessione di mercato estiva. Amar ha già lavorato con l'allenatore del Newcastle, Matthias Jaissle, avendo giocato sotto la sua guida in Austria nelle prime fasi della sua carriera, sia con l'FC Liefering che con il Red Bull Salisburgo".

Le prime parole di Amar Dedić da giocatore del Newcastle

Welcome to Newcastle United, Amar Dedić 💪 pic.twitter.com/L7yQS6zKrO — Newcastle United (@NUFC) August 18, 2026

All'interno della nota ufficiale, presenti anche le prime parole da Magpie di: "È una sensazione speciale e un grandissimo onore per me unirmi alUnited. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di iniziare a giocare per il club e per i fantastici tifosi".

Infine, l'ormai ex calciatore del Benfica ha chiuso il suo intervento affermando: "Lavorare di nuovo con Matthias è stato un fattore determinante per me. Ci conosciamo bene, lui sa cosa posso dare in campo e sono davvero felice di giocare di nuovo per lui. Giocare in Premier League al St. James' Park sarà davvero speciale. Ogni partita sembra un grande evento, con un'atmosfera incredibile. Non vedo l'ora di iniziare".