Novità molto importante in casa Frosinone che riguarda Gabriele Bracaglia. Negli ultimi minuti, infatti, la squadra che milita nella Serie A 2026/2027 ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, il rinnovo del contratto del giocatore nato nel 2003. Con questo nuovo accordo tra le parti, si allungherà ancor di più la permanenza del calciatore nel club della città in cui è nato. Inoltre, con la squadra della regione Lazio, il difensore ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare a giocare in Serie B e, da quest'anno, anche nella massima divisione nazionale dato che si tratta della sua prima volta.

Bracaglia ha rinnovato col Frosinone: il comunicato ufficiale

Gabriele Bracaglia rinnova fino al 2029

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Con unsul proprio sito ed anche i vari post sui canali social, la squadra del Centro Italia ha annunciato il prolungamento del contratto del 23enne fino al. Il frusinate, cresciuto nel settore giovanile dei gialloblù, ha esordito tra i professionisti nel corso della stagione. Per quell'annata, il Frosinone ha ceduto il calciatore al, club di, con la formula del. Dopo l'esperienza con la squadra nerazzurra, Bracaglia ha fatto ritorno nella sua città natale.Nel novembre del, il difensore ha segnato la prima rete della sua carriera durante la partita, poi terminata, contro il. Con il passare del tempo, il classe 2003 diventa titolare dei gialloblù e risulta fondamentale per la promozione della squadra in Serie A. In quest'edizione della massima serie, Bracaglia ha giocato cinque partite e, contro la, ha segnato la rete del momentaneo 0-2 e poi fornito l'assist aper lofinale. Di seguito, il comunicato ufficiale del club:

Firenze, Italia - 29 agosto 2026: Gabriele Bracaglia del Frosinone segna durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Frosinone allo Stadio Artemio Franchi. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Gabriele Bracaglia. Il difensore classe 2003 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. Prosegue il percorso di Gabriele Bracaglia con il Frosinone Calcio, iniziato nel settore giovanile giallazzurro e oggi consolidato in Prima Squadra".