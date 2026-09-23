Il comunicato ufficiale della squadra laziale
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Novità molto importante in casa Frosinone che riguarda Gabriele Bracaglia. Negli ultimi minuti, infatti, la squadra che milita nella Serie A 2026/2027 ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, il rinnovo del contratto del giocatore nato nel 2003. Con questo nuovo accordo tra le parti, si allungherà ancor di più la permanenza del calciatore nel club della città in cui è nato. Inoltre, con la squadra della regione Lazio, il difensore ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare a giocare in Serie B e, da quest'anno, anche nella massima divisione nazionale dato che si tratta della sua prima volta.
Bracaglia ha rinnovato col Frosinone: il comunicato ufficialeCon un comunicato ufficiale sul proprio sito ed anche i vari post sui canali social, la squadra del Centro Italia ha annunciato il prolungamento del contratto del 23enne fino al 2029. Il frusinate, cresciuto nel settore giovanile dei gialloblù, ha esordito tra i professionisti nel corso della stagione 2023/2024. Per quell'annata, il Frosinone ha ceduto il calciatore al Renate, club di Serie C, con la formula del prestito. Dopo l'esperienza con la squadra nerazzurra, Bracaglia ha fatto ritorno nella sua città natale. Nel novembre del 2024, il difensore ha segnato la prima rete della sua carriera durante la partita, poi terminata 1-1, contro il Palermo. Con il passare del tempo, il classe 2003 diventa titolare dei gialloblù e risulta fondamentale per la promozione della squadra in Serie A. In quest'edizione della massima serie, Bracaglia ha giocato cinque partite e, contro la Fiorentina, ha segnato la rete del momentaneo 0-2 e poi fornito l'assist a Raimondo per lo 0-3 finale. Di seguito, il comunicato ufficiale del club:
"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del calciatore Gabriele Bracaglia. Il difensore classe 2003 ha rinnovato il proprio accordo con il Club fino al 30 giugno 2029. Prosegue il percorso di Gabriele Bracaglia con il Frosinone Calcio, iniziato nel settore giovanile giallazzurro e oggi consolidato in Prima Squadra".
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