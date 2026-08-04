Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Gonzalo Garcia è ufficialmente un nuovo giocatore del Fulham. Nelle ultime ore, l'attaccante madrileno ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al club di Craven Cottage fino all'estate 2031, con opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione. Per quanto riguarda i costi dell'operazione, secondo quanto rivelato dal noto giornalista Fabrizio Romano, il Fulham sborserà ben 40 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus seguiti dal 30% sulla futura rivendita e il diritto di prelazione da parte del Real Madrid.

Il comunicato del Fulham

Attraverso una nota ufficiale e una comunicazione sui propri canali social, il Fulham ha ufficializzato l'arrivo in squadra di Gonzalo Garcia dal Real Madrid: "

Il Club è lieto di annunciare l'ingaggio di Gonzalo García dal Real Madrid per una cifra non rivelata.

L'attaccante ventiduenne, molto apprezzato dal pubblico, ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà a Craven Cottage fino all'estate del 2031, con un'opzione per il club di prolungarlo di ulteriori 12 mesi

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MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Gonzalo García del Real Madrid festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabeu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Successivamente, il club londinese ha fatto un excursus sulla giovane carriera del centravanti spagnolo: "Nato a Madrid, Gonzalo ha trascorso gran parte della sua vita nella capitale spagnola, entrando a far parte dell'accademia del Real Madrid all'età di 10 anni. In seguito ha trascorso una sola stagione nel settore giovanile del Maiorca, prima di tornare al Real Madrid nel 2019. Fu di ritorno a Madrid dove iniziò a lavorare con Álvaro Arbeloa, che aiutò il giovane a portare il suo gioco a un livello superiore, in particolare nella stagione 2023/24, quando i 35 gol di Gonzalo contribuirono alla storica conquista del triplete da parte della squadra Under-19.

L'anno successivo, Gonzalo fu promosso al Castilla per un'altra stagione prolifica in cui registrò 29 contributi nei gol (25 gol, 4 assist) in 36 presenze. Gonzalo era ormai saldamente diventato titolare al Bernabéu, avendo segnato otto gol e fornito tre assist in 39 presenze con i giganti spagnoli la scorsa stagione, la seconda metà della quale è avvenuta di nuovo sotto la guida di Arbeloa".

Le dichiarazioni di Gonzalo Garcia e Tony Khan

All'interno del comunicato stampa, sono arrivate anche le prime parole diai microfoni del canale ufficiale del: "Sono molto grato,. Devo ringraziare il consiglio di amministrazione e Arbeloa per la fiducia che mi hanno accordato, sono davvero entusiasta di iniziare".

Infine, non sono mancate le dichiarazioni del presidente Tony Khan il quale ha espresso tutta la sua positività nella firma del calciatore madrileno: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a Gonzalo García al Fulham! Gonzalo è un giovane attaccante di grande talento ed è entusiasta di venire al Fulham e giocare in Premier League. Crediamo tutti che Gonzalo sarà un'aggiunta straordinaria alla squadra e che si dimostrerà un giocatore eccellente per il Club sotto la guida di Álvaro! Forza Fulham".