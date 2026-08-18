Dopo soltanto due stagioni con la maglia del Tottenham, il portiere nato nel 1996 fa il suo ritorno nella massima divisione italiana
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La Juventus rinforza il suo reparto dei portieri con l'arrivo di Guglielmo Vicario. Infatti, di recente la squadra che milita in Serie A ha annunciato ufficialmente l'arrivo dell'estremo difensore. Dopo aver giocato per due anni in Inghilterra con la maglia del Tottenham, il giocatore fa il suo ritorno nel Belpaese e sarà a disposizione della Juve allenata da Luciano Spalletti. Per di più, il portiere era nella lista degli obiettivi della Vecchia Signora da diverse settimane.
Vicario nuovo giocatore della Juventus: il comunicato ufficialePer diverso tempo, Vicario è stato nel mirino della squadra bianconera. Su di lui, tra l'altro, c'era anche l'Inter che stava cercando un portiere titolare a causa dell'addio di Yann Sommer. Alla fine, i nerazzurri hanno scelto di puntare su Josep Martinez come titolare hanno preso Ivan Provedel dalla Lazio come secondo. Intanto, la Juve ha provato a prendere come portiere Emiliano Martinez dall'Aston Villa, ma non era molto convinta del problema al dito del giocatore e non volevano soddisfare le richieste degli inglesi. Alla fine, la Vecchia Signora ha puntato su Vicario trovato l'accordo col Tottenham per il prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro più due di bonus al raggiungimento di determinate condizioni. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del club proveniente dal Piemonte:
"Nuovo arrivo in casa bianconera: Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A - dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda - affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus".
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