La Juventus rinforza il suo reparto dei portieri con l'arrivo di Guglielmo Vicario. Infatti, di recente la squadra che milita in Serie A ha annunciato ufficialmente l'arrivo dell'estremo difensore. Dopo aver giocato per due anni in Inghilterra con la maglia del Tottenham, il giocatore fa il suo ritorno nel Belpaese e sarà a disposizione della Juve allenata da Luciano Spalletti. Per di più, il portiere era nella lista degli obiettivi della Vecchia Signora da diverse settimane.

Vicario nuovo giocatore della Juventus: il comunicato ufficiale

Per diverso tempo, Vicario è stato nel mirino della squadra bianconera. Su di lui, tra l'altro, c'era anche l'che stava cercando un portiere titolare a causa dell'addio di. Alla fine, i nerazzurri hanno scelto di puntare sucome titolare hanno presodallacome secondo. Intanto, la Juve ha provato a prendere come portieredall', ma non era molto convinta del problema aldel giocatore e non volevano soddisfare le richieste degli inglesi. Alla fine, la Vecchia Signora ha puntato su Vicario trovato l'accordo col Tottenham per ilcondifissato adpiùdial raggiungimento di determinate condizioni. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale del club proveniente dal Piemonte:

Torino, Italia - 18 agosto 2026: Il nuovo acquisto della Juventus Guglielmo Vicario nella sede della Juventus. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

"Nuovo arrivo in casa bianconera: Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A - dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda - affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus".