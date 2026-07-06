Novità molto importante in casa Valencia che riguarda Carlos Corberán. Il club che milita nella Liga Spagnola, infatti, ha annunciato in via ufficiale di aver rinnovato il contratto del tecnico. In questo modo, la carriera di allenatore del 43enne continuerà sulla panchina della squadra proveniente dalla Comunità Valenciana.

Corberán ha rinnovato il contratto con il Valencia

Dopo aver allenato diverse squadre tra cui l'ed il, il tecnico spagnolo ha firmato per il Valencia nel dicembre del 2024. Sia nella stagioneche nella scorsa annata, Corberán ha chiuso la Liga nelle prime dieci posizioni della classifica.

Tra campionato e coppa, con il 43enne in panchina il Valencia ha ottenuto 28 vittorie, 22 sconfitte e 17 pareggi. Nelle ultime ore, il club ha annunciato il rinnovo del contratto e Corberán allenerà Els Che per altre due stagioni. Di seguito, il comunicato presente sul sito ufficiale:

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del nostro allenatore, Carlos Corberán , fino al 2028.

Il Club prolunga il contratto dell'allenatore per un altro anno, una decisione volta a consolidare le basi del progetto sportivo nella convinzione che Carlos Corberán sia la figura ideale per guidare la crescita della squadra nelle prossime stagioni".

Valencia, Spagna - 5 aprile 2026: Carlos Corberán, allenatore del Valencia, osserva prima della partita de LaLiga EA Sports tra Valencia e Celta Vigo all'Estadi de Mestalla. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

"Questa mossa gode del pieno appoggio del presidente, Kiat Lim, e dell'amministratore delegato della Federazione calcistica, Ron Gourlay, e riflette l'impegno a costruire un progetto competitivo, coerente e stabile, con una visione per il presente e per il futuro, al fine di riportare il Valencia CF al posto che gli spetta e lottare per traguardi più ambiziosi.

Carlos Corberán (Cheste, 07/04/1983) ha allenato il Valencia CF in 67 partite ufficiali dal suo arrivo nel dicembre 2024. Dopo aver prolungato il suo contratto con il Club fino al 2028, lui ed il suo staff tecnico affrontano le sfide delle prossime stagioni con la massima responsabilità, impegno ed entusiasmo".