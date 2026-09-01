Juan Jesus riparte dal Venezia. Il difensore brasiliano, dopo aver lasciato da svincolato il Napoli a giugno, firma ufficialmente con i lagunari dando il via alla sua quarta nuova avventura (dopo Inter, Roma e Napoli) nella massima serie del calcio italiano.

Il comunicato del Venezia

Attraverso una nota ufficiale e un post sui propri canali social, il Venezia ha ufficializzato l'arrivo a parametro zero di Juan Jesus comunicando: "

".

Ilcomunica di aver tesserato il difensore. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della, con rinnovo di un anno al verificarsi di

NAPOLI, ITALIA - 6 MARZO: Juan Jesus del Napoli durante la partita di Serie A tra Napoli e Torino allo Stadio Diego Armando Maradona il 6 marzo 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Successivamente, il club veneto ha ripercorso la carriera del difensore brasiliano scrivendo: "Nel gennaio 2012, arriva in Italia, all’Inter. Complessivamente, con il club nerazzurro collezionerà 142 presenze, 1 gol e 3 assist. Nella stagione 2016/17 passa alla Roma, club nel quale rimane cinque stagioni, mettendo complessivamente a referto 102 presenze, 1 gol e 1 assist. Nell’estate 2021 arriva al Napoli. In maglia azzurra colleziona 130 presenze, 5 gol e 2 assist. Si laurea due volte Campione d’Italia nelle stagioni 2022/23 e 2024/25 e prende parte al successo del Napoli nella Supercoppa Italiana 2025/26. Juan Jesus consegue diversi successi anche con le formazioni giovanili del Brasile, quali il Campionato sudamericano Under 20 (2011) e il Mondiale Under 20 (2011). Fa il suo esordio in Nazionale maggiore nel maggio 2012 in un’amichevole contro la Danimarca e, complessivamente, colleziona 4 presenze con il Brasile. Juan Jesus vanta, inoltre, complessivamente 280 presenze in Serie A, con 5 gol e 2 assist, 37 presenze in Europa League e 24 presenze in Champions League".

Le prime parole di Juan Jesus

Venezia, l'ex Inter, Roma e Napoli ha parlato dell'approdo in laguna dichiarando: “Sono arrivato in una città bellissima e in una realtà con un progetto importante e ambizioso. Sono davvero contento di essere qua e sono pronto a dare il mio contributo, mettendo a disposizione della squadra tutta la mia esperienza. Proverò a dare ai miei compagni serenità, tranquillità e in generale sostegno dentro e fuori dal campo. Questa è sempre stata una mia caratteristica e sono pronto a mettermi a disposizione con tutta l’umiltà possibile". Nella sua prima intervista da giocatore del, l'exha parlato dell'approdo in laguna dichiarando: “Sono arrivato in una città bellissima e in una realtà con un progetto importante e ambizioso. Sono davvero contento di essere qua e sono pronto a, mettendo a disposizione della squadra tutta. Proverò a dare ai miei compagni serenità, tranquillità e in generale sostegno dentro e fuori dal campo. Questa è sempre stata una mia caratteristica e sono pronto a mettermi a disposizione con tutta l’umiltà possibile".

Infine, Juan Jesus ha chiuso il suo intervento affermando: "Sarà davvero bello giocare in questa squadra e mi farà un certo effetto giocare con Filip Stankovic che conosco da quando ha 9 anni, avendo io giocato con suo padre. Ci tengo a mandare un grande saluto a tutti i tifosi del Venezia, li aspetto allo stadio per sostenerci e toglierci delle belle soddisfazioni insieme. Voglio infine ringraziare mia moglie, il mio procuratore e tutte le persone che mi sono state vicino in questi ultimi mesi".