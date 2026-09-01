Il difensore brasiliano firma ufficialmente fino al 2027 con opzione di rinnovo, portando a Venezia una lunga esperienza in Serie A
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Juan Jesus riparte dal Venezia. Il difensore brasiliano, dopo aver lasciato da svincolato il Napoli a giugno, firma ufficialmente con i lagunari dando il via alla sua quarta nuova avventura (dopo Inter, Roma e Napoli) nella massima serie del calcio italiano.
Il comunicato del VeneziaAttraverso una nota ufficiale e un post sui propri canali social, il Venezia ha ufficializzato l'arrivo a parametro zero di Juan Jesus comunicando: "Il Venezia FC comunica di aver tesserato il difensore Juan Jesus. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2026/27, con rinnovo di un anno al verificarsi di determinate condizioni".
Successivamente, il club veneto ha ripercorso la carriera del difensore brasiliano scrivendo: "Nel gennaio 2012, arriva in Italia, all’Inter. Complessivamente, con il club nerazzurro collezionerà 142 presenze, 1 gol e 3 assist. Nella stagione 2016/17 passa alla Roma, club nel quale rimane cinque stagioni, mettendo complessivamente a referto 102 presenze, 1 gol e 1 assist. Nell’estate 2021 arriva al Napoli. In maglia azzurra colleziona 130 presenze, 5 gol e 2 assist. Si laurea due volte Campione d’Italia nelle stagioni 2022/23 e 2024/25 e prende parte al successo del Napoli nella Supercoppa Italiana 2025/26. Juan Jesus consegue diversi successi anche con le formazioni giovanili del Brasile, quali il Campionato sudamericano Under 20 (2011) e il Mondiale Under 20 (2011). Fa il suo esordio in Nazionale maggiore nel maggio 2012 in un’amichevole contro la Danimarca e, complessivamente, colleziona 4 presenze con il Brasile. Juan Jesus vanta, inoltre, complessivamente 280 presenze in Serie A, con 5 gol e 2 assist, 37 presenze in Europa League e 24 presenze in Champions League".
Le prime parole di Juan JesusNella sua prima intervista da giocatore del Venezia, l'ex Inter, Roma e Napoli ha parlato dell'approdo in laguna dichiarando: “Sono arrivato in una città bellissima e in una realtà con un progetto importante e ambizioso. Sono davvero contento di essere qua e sono pronto a dare il mio contributo, mettendo a disposizione della squadra tutta la mia esperienza. Proverò a dare ai miei compagni serenità, tranquillità e in generale sostegno dentro e fuori dal campo. Questa è sempre stata una mia caratteristica e sono pronto a mettermi a disposizione con tutta l’umiltà possibile".
Here to leave a mark.https://t.co/jC9xHYiPpS#ArancioNeroVerde 🟠⚫🟢 pic.twitter.com/rEHSSko5Wt— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) August 31, 2026
Infine, Juan Jesus ha chiuso il suo intervento affermando: "Sarà davvero bello giocare in questa squadra e mi farà un certo effetto giocare con Filip Stankovic che conosco da quando ha 9 anni, avendo io giocato con suo padre. Ci tengo a mandare un grande saluto a tutti i tifosi del Venezia, li aspetto allo stadio per sostenerci e toglierci delle belle soddisfazioni insieme. Voglio infine ringraziare mia moglie, il mio procuratore e tutte le persone che mi sono state vicino in questi ultimi mesi".
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