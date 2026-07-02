Il Como rinforza il proprio centrocampo con Luis Milla. Negli ultimi minuti, infatti, il club proveniente dalla Lombardia ha annunciato sui propri canali ufficiali l'arrivo del 31enne dal Getafe. Si tratta di un acquisto che porta esperienza tra le fila della squadra che ha come allenatore lo spagnolo Cesc Fábregas.

Luis Milla nuovo giocatore del Como: il comunicato ufficiale

Per portare il giocatore in, i Lariani hanno versato nelle casse del Getafe. Lo spagnolo ha firmato un contratto che lo legherà ai biancoblù per tre stagioni, quindi fino al. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del club lombardo:

"Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio del centrocampista spagnolo Luis Milla, proveniente dal Getafe CF. Il 31enne si unisce alla squadra con un trasferimento definitivo fino a giugno 2029, apportando esperienza, creatività e qualità tecnica al centrocampo di Cesc Fàbregas".

Getafe, Spagna - 23 maggio 2026: Luis Milla del Getafe esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports tra Getafe ed Osasuna al Coliseum Alfonso Pérez. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

"Cresciuto nei settori giovanili del Rayo Majadahonda e dell’Atlético Madrid, Milla si è affermato nel calcio spagnolo con il Tenerife prima di approdare in Liga con il Granada nel 2020. Durante le due stagioni trascorse con il club andaluso, ha maturato anche esperienza a livello europeo, collezionando sei presenze in UEFA Europa League.

Milla è approdato al Getafe nel 2022, diventando rapidamente uno dei giocatori più influenti della squadra. Conosciuto per la sua sicurezza in fase di possesso palla, la visione di gioco e la capacità di gestire il ritmo della partita, ha disputato una stagione 2025/26 eccezionale, totalizzando dieci assist in 37 presenze in campionato e classificandosi al secondo posto nella classifica dei migliori assist-man della Liga".

Le dichiarazioni di Fábregas e le prime parole di Milla

Como 1907 is delighted to announce the signing of Spanish midfielder Luis Milla from Getafe CF.



The 31-year-old joins the club on a permanent transfer until June 2029, bringing experience, creativity and technical quality to Cesc Fàbregas’ midfield.



Milla joined Getafe in 2022… pic.twitter.com/eB3zIdrWgA — Como1907 (@Como_1907) July 2, 2026

Nel comunicato presente sul sito ufficiale del Como, ci sono anche le dichiarazioni di Fábregas riguardanti il nuovo arrivato. Ledel tecnico: "Luis è un giocatore con una grande comprensione del gioco. Ci garantisce controllo, qualità ed esperienza a centrocampo, ma soprattutto possiede la personalità e l’ambizione che cerchiamo. Aiuterà la squadra in molti modi, sia con la palla che senza, e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como".

Ecco, invece, le prime parole di Milla da calciatore biancoblù presenti sempre nel comunicato ufficiale: "Sono molto felice e pieno di ambizione per questa nuova sfida al Como, un progetto di cui condivido i valori e che è guidato da un allenatore come Cesc Fàbregas. Porto con me la mia voglia di migliorare, la mia esperienza e il mio desiderio di aiutare la squadra. Non vedo l’ora di giocare davanti ai nostri tifosi e di lottare insieme per una grande stagione".