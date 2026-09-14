Neymar e Coutinho di nuovo insieme: foto e risate per i brasiliani a Vila Belmiro

Per Philippe Coutinho ha inizio una nuova avventura della sua carriera agonistica e, questa volta, indosserà la maglia del Santos. Nelle ultime ore, infatti, la squadra che milita nella massima divisione del calcio brasiliano ha annunciato sui propri canali social l'arrivo del classe 1992. Il club proveniente dallo Stato di Sao Paulo, quindi, ha ingaggiato a parametro zero un altro ex calciatore della Serie A. Infatti, nelle ultime settimane il Santos ha preso Arthur Melo, il quale ha risolto il suo contratto con la Juventus durante lo scorso mese.

Coutinho nuovo calciatore del Santos

Dal mese di febbraio il giocatore, che ha militato nel campionato italiano vestendo la maglia dell'con cui ha vinto lanele laun anno, era senza squadra a causa della decisione diil contratto col, club nel quale è cresciuto e con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel. Alla fine, dopo diversi giorni di rumos, il 34enne nato a Rio de Janeiro ha firmato per il Santos. In questo modo, potrà giocare al fianco del suo grande amico Neymar . Tra l'altro, quest'ultimo si è occupato personalmente della trattativa vestendo i panni dele ha convinto il connazionale a firmare per la squadra bianconera.

Inoltre, il Santos sarà la nona squadra della carriera del classe 1992. Infatti, oltre a quelle del Vasco e dell'Inter, Coutinho ha vestito le maglie dei seguenti club: Espanyol, ceduto in prestito dai nerazzurri nella seconda parte della stagione 2011/2012; Liverpool, che l'ha acquistato dall'Inter nel gennaio 2013; Barcellona, che nel 2018 ha versato nelle casse dei Reds circa 120 milioni di euro più 15 di bonus; Bayern Monaco, prestito nella stagione 19/20 durante la quale ha vinto il Triplete; Aston Villa, con cui ha giocato per una stagione e mezza: Al-Duhail, club del Qatar dove ha militato nella stagione 2023/2024.

Sao Paulo, Brasile - 17 dicembre 2025: Philippe Coutinho del Vasco da Gama controlla il pallone durante l'andata della finale di Copa do Brasil tra Corinthians e Vasco da Gama alla Neo Quimica Arena. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)

Oltre alle già menzionate competizioni vinte con il club di Milano ed il Triplete con la squadra bavarese, il brasiliano ha vinto anche altri trofei. Tra questi, figurano la Serie B col Vasco nel 2009, due volte la Liga ed altrettante coppe nazionali col Barcellona e la Supercoppa spagnola nel 2018. Ai titoli coi club si aggiunge anche la Copa America vinta con la Nazionale Brasiliana nel 2019. In quell'anno, il suo Paese ha ospitato la competizione continentale.