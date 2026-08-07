Djibril Sow è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Nelle ultime ore, il club rossoblù ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista svizzero con cittadinanza senegalese, reduce da tre stagioni in maglia Siviglia, attraverso un comunicato stampa.

Sow al Genoa: il comunicato del club

Attraverso un post sui propri canali social e una nota ufficiale sul proprio sito-web, ilha annunciato l'acquisto di, scrivendo: "Genoa CFC comunica di aver concluso con Siviglia FC lo scambio della documentazione, con relativo deposito, per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista, reduce dal Mondiale nel team svizzero. Nato il 6 febbraio 1997, Sow ha nel curriculum 56 presenze con la Nazionale elvetica, ha sostenuto le visite a CDS – La Tua Casa della Salute e firmato un contratto pluriennale".

SIVIGLIA, SPAGNA - 3 DICEMBRE: Djibril Sow del Siviglia FC reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports tra Siviglia FC e Villarreal CF allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan il 3 dicembre 2023 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Continuando, il club ligure ha anche presentato la carriera del centrocampista svizzero: "Sow ha preso parte a due edizioni del Mondiale e una dell’Europeo. Ha vinto l’Europa League ‘21/22 con l’Eintracht Francoforte e due volte, con lo Young Boys, nel 2017/18 e 2018/19, ha trionfato nella Super League il campionato svizzero. Nell’attività con i club ha difeso inoltre i colori del Borussia M’gladbach e, comprendendo i trascorsi nei massimi campionati nazionali giovanili, così come le presenze in Champions ed Europa League, ha disputato 421 partite, con 30 reti e 39 assist. Nella Liga con la maglia del Siviglia FC, dal 2023 ad oggi, ha totalizzato 87 presenze e 8 gol".

Le prime parole di Sow in rossoblù

📝 Genoa CFC comunica di aver concluso con Siviglia FC lo scambio della documentazione, con relativo deposito, per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Djibril Sow. Il Genoa si assicura così un giocatore di esperienza… pic.twitter.com/mjD2E5L3qr — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 6, 2026

All'interno del comunicato ufficiale, presenti anche le prime parole dida nuovo calciatore del Genoa : "Dopo Super League e Bundesliga, arrivo al Genoa con la voglia di misurarmi in una competizione difficile come la".

L'ex Siviglia ha poi concluso le sue prime dichiarazioni in rossoblù mandando un grande messaggio per il futuro: "C’è molto da lavorare per raggiungere i risultati, sono determinato per iniziare con il piede giusto questa nuova avventura".