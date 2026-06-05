L'attesa per le Finals NBA fa schizzare alle stelle i prezzi. Secondo TickPick, i biglietti per la sfida tra Knicks e Spurs costano più dell'atto conclusivo dei Mondiali di calcio
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Nelle Finals NBA 2026, New York è in fermento perché i Knicks affrontano i San Antonio Spurs. L'attesa è letteralmente alle stelle per quello che si preannuncia come l'evento sportivo dell'anno negli Stati Uniti. Gara-3 rappresenta il primo ritorno sul parquet di casa per i Knicks, con i biglietti più economici che hanno raggiunto cifre record vicine ai $4.600. Una cifra spaventosa per accedere alla leggendaria Mecca del basket, il Madison Square Garden di New York, che ha generato un paradosso clamoroso. Assistere a questo evento di basket costa incredibilmente di più rispetto a comprare un biglietto per la finalissima dei prossimi Mondiali di calcio.
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I dati ufficiali della piattaforma TickPickA certificare questa autentica follia collettiva è il portale specializzato TickPick. Analizzando minuziosamente il mercato secondario e i prezzi medi di rivendita, la piattaforma ha evidenziato come i tagliandi per i posti migliori (ma paradossalmente anche per quelli in piccionaia, solitamente economici) per l'incontro NBA abbiano raggiunto cifre astronomiche. Questi numeri fuori scala hanno superato di gran lunga le stime e persino i listini VIP per l'ultimo atto del torneo iridato della FIFA, confermando come la febbre per la squadra newyorkese abbia ormai polverizzato qualsiasi parametro e logica di mercato sportivo internazionale.
La magia (carissima) del Madison Square GardenMa cosa spinge i tifosi americani a spendere cifre paragonabili a quelle per l'acquisto di un'automobile pur di sedersi su un singolo seggiolino? Il motivo risiede tutto nel fascino ineguagliabile e inarrivabile della Mecca del basket. Chi sborsa questi importi non paga semplicemente per assistere a una partita, ma acquista l'esperienza unica ed esclusiva di stare dentro quell'arena mitologica. Significa respirare la storia dello sport, essere circondati da stelle di Hollywood e celebrità a bordocampo, e partecipare a un vero e proprio evento di costume che giustifica ampiamente queste cifre da capogiro per chi può permetterselo.
New billboard outside MSG 🔥🔥 pic.twitter.com/SAtHJNBQZn— TickPick (@TickPick) June 4, 2026
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