"Se non sei della Roma, con la canzone di Venditti allo stadio ce diventi." È una frase che mi è rimasta impressa per anni. La pronunciò un tifoso giallorosso una sera all'Olimpico, mentre le note di Roma Roma Roma di Antonello Venditti iniziavano ad avvolgere lo stadio. In quel momento non esisteva più soltanto una partita di calcio. Esisteva qualcosa di più grande.

Quando ero ragazzino ebbi la fortuna di assistere a una gara dei giallorossi all'Olimpico. Ricordo perfettamente quell'istante. Le luci, le bandiere che ondeggiavano, le sciarpe alzate al cielo e poi quella melodia. Non ero tifoso giallorosso, eppure fu impossibile restare indifferente. C'era un trasporto collettivo, un'emozione così autentica da coinvolgere chiunque fosse presente. Per qualche minuto non contavano la squadra per cui facevi il tifo o i colori che avevi nel cuore: ti sentivi semplicemente parte di qualcosa di unico.

Tanti auguri Roma: il romanismo non si spiega, si vive

Forse aveva ragione quel tifoso. Forse, almeno per quei pochi minuti, con la canzone di Venditti allo stadio un po' romanista lo diventano tutti. Ed è proprio questo il significato più profondo della Roma. Non soltanto una squadra di calcio, ma un'identità, un senso di appartenenza capace di attraversare le generazioni e di emozionare anche chi quella maglia non l'ha mai indossata e non l'ha mai tifata.

ROMA, ITALIA – 6 aprile 2025: il cantautore italiano Antonello Venditti assiste alla partita di Serie A tra Roma e Juventus allo Stadio Olimpico il 6 aprile 2025 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Dal 22 luglio 1927 la storia giallorossa si intreccia con quella della città, delle sue persone e di milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo, diventando un patrimonio che va ben oltre i risultati ottenuti sul campo. Oggi la società capitolina spegne 99 candeline. Un numero che racconta quasi un secolo di passione, di campioni, di bandiere, di vittorie, di delusioni e di rinascite. Un viaggio che ha regalato al calcio italiano pagine indimenticabili e che, a un solo anno dal centenario, continua a scrivere nuove emozioni.

Per celebrare questo compleanno speciale, DerbyDerbyDerby ha voluto dare voce a chi quella storia l'ha vissuta in prima persona. Ex protagonisti di epoche diverse e volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo hanno scelto di lasciare un pensiero, un ricordo o un semplice augurio al club dei Friedkin.

ROMA, ITALIA – 20 agosto 2016: Francesco Totti e Daniele De Rossi della Roma osservano l'andamento della partita di Serie A tra Roma e Udinese allo Stadio Olimpico il 20 agosto 2016 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Campioni, tifosi e Roma Club: un unico amore giallorosso

Hanno partecipato allo speciale: Walter Sabatini, Massimiliano Cappioli, Luigi Garzya, Giuseppe Giannini, Paulo Sergio, Thomas Berthold, Francesco Moriero, Alessio Scarchilli, Amedeo Carboni, Zbigniew Boniek, Roberto Scarnecchia, Amantino Mancini, Vincent Candela e Marco Lanna. Insieme a loro hanno voluto rendere omaggio ai colori giallorossi anche il campione del mondo di kickboxing Mattia Faraoni, l'attore Massimo Wertmüller ed il comico Antonio Giuliani, tre grandi tifosi romanisti che hanno condiviso il loro affetto per la squadra romana.

A rendere ancora più significativo questo viaggio nei 99 anni della storia giallorossa è stato anche il contributo di numerosi Roma Club, che con i loro videomessaggi hanno dimostrato come il romanismo sia un sentimento capace di abbattere ogni distanza geografica. Hanno aderito all'iniziativa il Roma Club Casarano "Franco Sensi", Roma Club Città di Pistoia, Roma Club Alberobello, Roma Club Parma, Roma Club Palermo "Bruno Conti", Roma Club Monte Mario "Giacomo Losi", Roma Club Copenhagen e Roma Club Larino "Claudio Ranieri", Roma Club Taranto ed il Roma Club Bergamo confermando che la passione per i giallorossi vive e si tramanda ben oltre i confini della Capitale.

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Le parole dei campioni giallorossi

Giuseppe Giannini

Vincent Candela

Amantino Mancini

Walter Sabatini

. 99 anni. 99 anni di storia, di delusioni, di amarezze, ma anche di gioie, ma anche di trionfi, ma anche di tanto orgoglio. Tanti auguri di nuovo.""99 anni di storia.. Onorato per aver contribuito a scrivere un piccolo capitolo di questa grandezza. Grazie e auguri.". Oggi possiamo festeggiare i suoi 99 anni. Sono stato molto felice e mi dà piacere aver indossato questa maglia, vestito questi colori, questa storia eterna, questa città, questo club. Tanti auguri e forza magica.". Hai maturato una bella età, tante lotte, tante conquiste. E poi hai attraversato praticamente un secolo che è stato durissimo per tutti noi, anche per il club di calcio. La società giallorossa è rimasta sempre attaccata alle sue tradizioni ed è andata avanti orgogliosamente. Ho vissutoe ho vissuto un ideale. Per me la società romana è stata un ideale. È auspicabile che sia un ideale per tutti, quelli presenti e quelli che verranno. Perché le persone passeranno, passeranno tutti indistintamente, ma."

ROMA, ITALIA – 25 agosto 2024: gli ex calciatori della Roma Marco Delvecchio, Vincent Candela e Vincenzo Montella posano con una maglia della Roma prima della partita di Serie A tra Roma ed Empoli allo Stadio Olimpico il 25 agosto 2024 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Marco Lanna

Thomas Berthold

Amedeo Carboni

Francesco Moriero

Massimiliano Cappioli

. Sono stato quattro anni nella capitale, un'esperienza bellissima, difficile, completa, però sono stati quattro anni fantastici che hanno fatto sì che crescessi sia come uomo che come calciatore. Quindi alladevo un grandissimo grazie e augurarle buon compleanno è il minimo che possa fare.""La miacompie 99 anni.. Il club, i tifosi, la città sono rimasti sempre nel mio cuore.""99 anni non li dimostri. Avrai tantissimi tifosi che oggi ti vorranno fare gli auguri e anch'io sono tra quelli, dopo sette anni vissuti con te.e grazie di cuore.""Voglio fare gli auguri di buon compleannoper i suoi 99 anni. Io ho avuto la fortuna di indossarla solo tre anni, ma sono onorato di aver fatto parte della sua storia. Il ricordo più bello è sicuramente il, dove feci il dribbling sulla fascia e l'assist a, portandoci sull'1-0. Tanti auguri ancora e Forza Roma.""Voglio festeggiare i 99 anni di storia della Roma. Il ricordo più bello da calciatore è stato."

24 novembre 1998: Paulo Sergio della Roma in azione con il pallone durante la gara d'andata del terzo turno della Coppa UEFA tra Roma e Zurigo (FC Zürich), disputata allo Stadio Olimpico di Roma. La Roma si impose per 1-0. (Foto: Ben Radford /Allsport)

Antonio Giuliani

Alessio Scarchilli

"Amore mio grande questo video è per te, per farti gli auguri sinceri, che te li porti come 99 anni fa, perché sei sempre bella, sempre colorata, con questo amore incondizionato. Ti conobbi più di 50 anni fa, quando mio padre mi portò a vedere un derby, ma non nello stadio perché non trovò i biglietti. Mi portò su questa collina dove c'era questa statua della Madonna ed ero fortunato perché si vedeva solamente una parte del campo., segnando il gol proprio da quella parte dove io ti stavo amando per la prima volta. E oltre a te vorrei ringraziare anche i miei genitori, perché mi hanno fatto nascere con il gene dell'artista, ma soprattutto mi hanno fatto nascere romano e romanista."Volevo fare i miei migliori auguri per il. Avrei davvero tantissimi aneddoti da raccontare, ma vorrei attenermi solo a un paio di date che hanno poi caratterizzato tutta la mia storia da calciatore dei giallorossi. Ho avuto la fortuna di fare tutta la trafila del settore giovanile fino appunto a coltivare il sogno e realizzare il sogno di esordire in Serie A con la maglia della squadra della mia città. La mia prima convocazione fu a soli 16 anni con mister Nils, in quel di."

"E poi l'esordio da titolare allo stadio Olimpico: era veramente il coronamento di un sogno con mister Mazzone, in un Roma-Atalanta, dove tra l'altro riuscimmo anche a vincere. Quindi tutto fu perfetto. Ancora oggi conservo con grande orgoglio questi grandi ricordi e sono davvero felice e orgoglioso di aver fatto parte della storia di questo grande club. Tanti auguri, buon compleanno."

Roberto Scarnecchia

Zbigniew Boniek

"È un momento particolare per la storia della: 99 anni. Incredibile. Di storia, di successi e anche un po' di delusioni e un po' di gioie. E magari qualche soddisfazione ce la prenderemo ancora. Uno dei ricordi miei più importanti è sicuramente l'esordio. Avevo 18 anni ed esordire davanti a tantissime persone, in una partita incredibile, perchéera veramente già allora una partita quasi impensabile da poter vedere, per la bellezza della gara e per gli uomini che c'erano: Giannidalla parte del Milan; dalla parte nostra, Bruno, gente veramente incredibile. Questo ricordo dell'esordio per me è quello che mi porterò sempre dietro. È stato qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Forza Roma.""In occasione dei 99 anni di storia di questa società gloriosa, una società che ha un brand impressionante, in una delle città più belle e più interessanti per i turisti. Laha sempre fatto delle belle cose, anche se devo dire che i titoli e i trionfi non sono stati tantissimi. Però la sua storia è piena di partite affascinanti e di periodi affascinanti. Io sono contento di aver fatto parte di questa squadra, della società del presidente, negli anni dal 1985 al 1989, quando abbiamo fatto veramente delle cose bellissime. Si poteva fare di più, però ancora ci ricordiamo quella famosa partita contro il Lecce."

"Comunque è stato un periodo in cui ho giocato il miglior calcio della mia carriera con questa squadra. Faccio tanti auguri a tutti. Ci sono tanti ricordi. Forse un giorno, ai cento anni, sarà interessante raccontarne qualcuno. Comunque speriamo di andare avanti così e che questo sia un anno buono per fare delle cose interessanti. Forza Roma."

7 agosto 2001: Gabriel Batistuta, l'allenatore Fabio Capello, il presidente Franco Sensi e il capitano Francesco Totti della Roma festeggiano la vittoria dello Scudetto prima dell'amichevole precampionato tra Roma e Boca Juniors. La Roma vinse la partita per 3-1. (Foto: Grazia Neri/ALLSPORT)

Paulo Sergio

Luigi Garzya

Mattia Faraoni

Massimo Wertmüller

"È un piacere poter parlare con tutti voi. È stato un bellissimo periodo con questa squadra.. Mi ricordo che quando sono arrivato in Italia è stata una bellissima festa e per questo la Roma è sempre rimasta nel mio cuore."Oggi volevo fare gli auguri alla. Sono onorato di averne fatto parte. Da piccolo il mio sogno era quello di vestire la maglia giallorossa. Ci sono riuscito e ho giocato insieme a tantissimi campioni che hanno fatto la storia di questa società. Ma soprattutto, le cose impagabili sono l'amicizia, la gente, la Curva. Se ci penso ancora oggi mi vengono i brividi. Auguri ancora di vero cuore e."Daje, forza Roma."

"Grazie Roma mia. Io in culla ho detto prima Roma e poi mamma. Inoltre ho giocato pure nei Lupetti tantissimi anni fa, quando ero un bambino, ma ero più largo che lungo, quindi alla fine dei cento metri mi aspettava l'allenatore con questo sguardo pieno di pietà, come se mi dicesse: "Ma perchè non te ne vai a casa amico mio. Mamma ti aspetta con un bel piatto di pasta."

"Però grazie. Grazie per tutte le emozioni. Grazie di tutto quello che ci hai fatto fare. Grazie perché ci hai fatto sentire parte di qualcosa di meraviglioso. Oggi poche cose fanno sentirti parte di qualcosa, questo senso di appartenenza. Invece tu lo fai sempre. Grazie per farci sentire parte di questa tua magnifica storia, di questi tuoi magnifici colori." "Auguri per i tuoi 99 anni."

Ex calciatori, tifosi illustri e club ufficiali giallorossi: voci diverse, esperienze diverse, ma un unico filo conduttore. L'amore per una maglia che, da novantanove anni, continua a far battere il cuore di milioni di persone. Perché forse quel tifoso dell'Olimpico aveva davvero ragione: ci sono emozioni che non si possono spiegare. Si possono soltanto vivere.