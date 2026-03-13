Il primo incontro ufficiale del match Lazio-Milan , come spesso accaduto nella storia calcistica italiana, è avvenuto prima della formazione della Serie A . La nascita istituzionale del campionato italiano così denominato, ha le sue radici nel 1929 . Tuttavia, grazie alla Carta di Viareggio (1926), era possibile l'esistenza della Divisione Nazionale in cui per la prima volta si potevano scontrare squadre del nord e del sud. Così, per risalire all'origine del match fra gli aquilotti biancocelesti e i diavoli rossoneri bisogna partire dal 1927 . Un anno importante per lo sport calcistico nella Capitale italiana: nel '27 avvenne così la fusione tra 4 squadre per creare l' AS Roma , dai colori giallorossi e prodotta da un preciso progetto politico fascista.

Tuttavia, la Lazio era una squadra già ampiamente affermata in quanto nata nel 1900 e grazie all'intervento di Giorgio Vaccaro (ufficiale generale dell'esercito italiano e vicepresidente del club) riuscì a non inserirsi nel progetto romanista. Queste le sue parole: "La Lazio è altro. La Lazio non proviene da: la Lazio è. Prima è nata la Lazio: i tifosi sono venuti dopo. Per gli altri c'erano i tifosi e gli è stata data una squadra da tifare". La squadra biancoceleste viveva così una condizione di doppia subalternità.