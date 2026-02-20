La partita di Liga Spagnola, in programma sabato 21 febbraio tra Real Betis e Rayo Vallecano, non sarà una sfida come le altre, soprattutto per il Rayo, che dovrà fare i conti con un record negativo all'"Estadio de La Catruja" di Siviglia. Infatti, la formazione di mister Inigo Perez non conquista il bottino pieno in casa dal Real Betis dal lontano 2012, quando i biancorossi, allora guidata da Paco Jemez espugnarono i biancoverdi di Pepe Mel con il punteggio di 1-2. Ed è da quel giorno il vero e proprio tabù del Vallecano tra le mura amiche del Betis.
Spagna
Betis-Vallecano, occhio ai precedenti: l’ultimo successo del Rayo risale al 2012
Far crollare il record negativo sarà dunque l'obiettivo principale del Vallecano. Un traguardo fondamentale anche ai fini della classifica, considerando che, attualmente, la zona retrocessione dista soltanto un punto. Un motivo in più per gli uomini di Inigo Perez di scendere in campo con la massima determinazione, per dare invertire il trend in casa del Betis e per dare una svolta al campionato.
Betis-Vallecano: gli ultimi incontri di campionato tra le compagini—
Sono state ventisei le trasferte del Vallecano in direzione Betis. Di queste, soltanto due sono state vinte dai biancorossi. Nelle gare restanti invece, il Betis ha collezionato ben quattordici successi, oltre agli otto pareggi intercorsi tra i rispettivi club. La bilancia dunque pende verso i padroni di casa, protagonisti di un successo dopo l'altro e di un'imbattibilità casalinga che dura da oltre tredici anni.
Un dato tutt'altro che da sottovalutare, visto che le due squadre competono per lo stesso campionato e si affrontano anche per la Coppa di Lega. Negli ultimi tre incontri, il parziale è stato di perfetta parità. Riuscirà il Vallecano a vincere in casa del Betis? Potrebbe succedere, ma ora vediamo come arrivano le compagini a questa sfida di campionato.
I padroni di casa per la Champions, gli ospiti per la salvezza—
Il Betis si trova in quinta posizione con 41 punti conquistati. Il primo posto utile per la qualificazione alla Champions League è attualmente occupato dall'Atletico Madrid di Simeone, ma la distanza è piuttosto ravvicinata: appena tre lunghezze.
Viceversa, il Rayo Vallecano è in piena lotta salvezza al diciassettesimo posto, con un solo punto di vantaggio sul Maiorca. Tuttavia, il Getafe undicesimo in classifica vanta 29 punti. Dimostrazione del fatto che un eventuale successo in questa giornata potrebbe cambiare gli scenari, soprattutto da centro gruppo in giù, considerando la distanza ravvicinata tra tutte le squadre.
