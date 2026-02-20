La partita di Liga Spagnola, in programma sabato 21 febbraio tra Real Betis e Rayo Vallecano, non sarà una sfida come le altre, soprattutto per il Rayo, che dovrà fare i conti con un record negativo all'"Estadio de La Catruja" di Siviglia. Infatti, la formazione di mister Inigo Perez non conquista il bottino pieno in casa dal Real Betis dal lontano 2012, quando i biancorossi, allora guidata da Paco Jemez espugnarono i biancoverdi di Pepe Mel con il punteggio di 1-2. Ed è da quel giorno il vero e proprio tabù del Vallecano tra le mura amiche del Betis.