Con il ritorno della Nations League scendono in campo anche i nuovi campioni del mondo. Tra i convocati della Spagna ci sarà anche Josep Martinez. Il portiere dell’Inter sarà l’unico calciatore della Serie A tra i convocati di de la Fuente, nonostante un avvio di stagione complicato.

Spagna, ritorna Josep Martinez

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Nella lista dei convocati di mister de la Fuente è comparso, non senza sorprese, il nome di Josep Martinez. Il portiere titolare dell’Inter, infatti,Quello di “Pepo” è un ritorno in nazionale. L’exinfatti conta un’altra presenza con la maglia della Roja. Correva il 2021 e lo spagnolo difendeva i pali dell’under 21, quando un focolaio diall’interno della nazionale costrinse l’allora tecnicoa promuovere Josep nella nazionale maggiore. In quell’occasione Martinez scese anche in campo, giocando dal 68esimo minuto del match vinto contro laper 4 a 0.

E 5 anni dopo Josep è pronto a rigiocarsi le sue chance in nazionale. Ovviamente nelle gerarchie del tecnico il portiere dei nerazzurri parte dietro. Il titolare è Unai Simon, portiere dell’Athletic Bilbao e autore di un grande mondiale. Alle sue spalle poi c’è Raya. Nonostante il poco spazio a disposizione però, Martinez spera di poter aumentare il suo minutaggio con la maglia della Roja.

I dubbi di inizio stagione

. L’avvio di stagione non è stato dei più convincenti. Un grave errore asul gol di, più di una responsabilità sui gol subiti dall’e una prestazione sottotono con la

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Josep Martinez dell’FC Internazionale in azione durante la partita della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano, disputata allo stadio Santiago Bernabéu l’8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Arrivato nel 2024 ai nerazzurri dal Genoa, lo spagnolo ha trascorso il primo anno alle spalle di Sommer, con l’obiettivo di raccoglierne pian piano l’eredità. Lo sfortunato incidente che lo scorso anno lo ha visto protagonista, però, ha ostacolato la realizzazione del progetto. Con un anno di ritardo è finalmente arrivato il momento di "Pepo". Ed è proprio quando la porta è diventata sua che sono iniziati i problemi.

La responsabilità di difendere i pali della squadra campione d’Italia, però, sembra farsi sentire, ed il portiere non è parso brillante in queste prime uscite. Sebbene abbia reagito alla grande a Madrid dopo l’errore che ha portato al vantaggio della squadra di Mourinho, Josep è sembrato subire il colpo nelle giornate successive.

Ovviamente gli errori dello spagnolo hanno immediatamente aperto il dibattito su chi meriti di essere il portiere titolare. L’Inter infatti ha deciso di affiancargli Ivan Provedel, e già in parecchi vorrebbero che l’ex Lazio prendesse il posto di Martinez. Ma Chivu ha capito il momento delicato del ragazzo, e lo ha difeso a spada tratta, confermando che il posto da titolare è dell’iberico.

Un nuovo inizio?

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La convocazione per Josep potrebbe essere un crocevia fondamentale per la sua stagione. Essere convocato in nazionale è un riconoscimento, essere chiamato nella nazionale che si è appena laureata campione del mondo lo è ancor di più.. La stagione è ancora lunga, ma questa, più delle altre, sarà un’annata fondamentale per capire quale possa essere la sua dimensione definitiva.

Chivu e tutto l’ambiente Inter sperano di ritrovare un Martinez più convinto e sereno, così da poter mettere da parte la prima parte di stagione e magari chiudere una porta che, fino ad ora, è stata bucata troppe volte.