Olanda e Grecia si sfideranno nel prossimo turno di Nations League. Le due nazionali sono legate da un filo invisibile, quando si parla di pallone. Ajax, Sparta Rotterdam, Heracles ed Achilles, quattro nomi ispirati a divinità e città dell'Antica Grecia, che oggi invece rappresentano delle realtà del calcio dei Paesi Bassi. Dietro questi nomi però non c'è solo la suggestione per la mitologia: sono le storie di studenti con la passione per il calcio, lo sport che alla fine dell'800 stava conquistando il suo spazio in tutta Europa. A quell'epoca infatti poter praticare uno sport richiedeva una posizione sociale di un certo rilievo, poiché necessitava di tempo libero e spazi dedicati. Ed è proprio in questo contesto che ragazzi frequentanti le migliori università olandesi hanno dato vita a dei club che ancora oggi vivono ricordando il mito.

Ajax, da eroe di Troia alla Champions League

Era il 18 Marzo del 1900 quando tre amici -- decisero di fondare l'. In realtà, i tre ragazzi avevano già fondato un altro club, nel 1893, chiamandolo, con uno strano e curioso errore di spelling della parola Football. Il Footh-Ball Ajax però ebbe vita breve, e appunto qualche anno dopo i tre decisero di rifondare l'Ajax, dando vita a uno dei club più importanti di tutto il panorama calcistico europeo.

Il nome Ajax è ispirato ad Aiace, uno degli eroi della guerra di Troia raccontata da Omero nell'Iliade. In realtà nella tradizione greca, sono due le figure a portare questo nome. Aiace Telamonio, detto il Grande, e Aiace d'Oileo, detto il Piccolo. Sebbene il nome Ajax sia attribuito nell'immaginario comune ad Aiace il Grande, non ci sono documenti che sanciscano ufficialmente chi è l'Aiace vero. Ma il legame tra il club di Amsterdam e la Grecia non si esaurisce qui: i tifosi dei lancieri sono detti infatti "Godenzonen", ovvero "Figli degli Dei". Un soprannome che prolunga la storia tra la mitologia e il calcio nei pressi del Dam.

STOCCOLMA, SVEZIA – 23 MAGGIO: Panoramica dello stadio e del logo dell'Ajax, visibile sulla parte superiore della panchina, alla Friends Arena il 23 maggio 2017 a Stoccolma, in Svezia. L'Ajax Amsterdam affronta il Manchester United nella finale di UEFA Europa League 2016/17, disputata il 24 maggio 2017. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Sparta Rotterdam: la disciplina di una città guerriera applicata al calcio

Caricamento post Instagram...

Da Hercules ad Heracles

Caricamento post Instagram...

Achilles 1894: dalla scuola al campo da calcio

. Correva infatti il 1888, e alcuni ragazzi decisero di fondare un'associazione di cricket, ispirandosi al mito della città greca. Dopo un anno però, dopo aver scoperto la bellezza nel far rotolare un pallone e giocarci con i piedi, gli stessi ragazzi decisero di trasformare il club di cricket in una squadra di calcio. Lo stesso club documenta l'origine studentesca della società.L'ispirazione alla città-stato greca venne spontanea:. Il club divenne subito uno dei più importanti a livello nazionale, conquistando 5 titoli tra il 1909 e il 1915, e consolidando la sua posizione in un movimento in rapidissima crescita.Un altro club ispirato al mito greco è quello dell'Heracles. Il club fu fondato nel 1903, nato dall'unione di due realtà sportive locali: l'e l'. La nuova squadra fu chiamata, in onore dell'eroe delle dodici fatiche. Ma questa denominazione non ebbe vita lunga: nel 1906 il club richiese l'iscrizione alla seconda lega olandese, ma fu necessario cambiare il nome poiché esisteva già un altro club chiamato Hercules.Hercules è uno degli eroi più grandi della mitologia greca: figlio di, si contraddistinse soprattutto per le dodici fatiche, appunto, e diventò simbolo di forza, coraggio e resistenza. È curioso come per una ragione burocratica,Nel 1894, uno studente dell'- una scuola secondaria esistente in Olanda prima della riforma scolastica - decise di fondare la sua squadra di calcio. Il ragazzo, che aveva praticato questo nuovo sport prima di trasferirsi ad, convinse altri dieci ragazzi e il direttore della scuola ad aiutarlo a fondare questa associazione sportiva. Come raccontato dal nome stesso del club -- i ragazzi all'inizio avrebbero praticato sia calcio che cricket.

ASSEN, PAESI BASSI – 4 MAGGIO: Panoramica dello stadio dell'Achilles 1894 prima dell'amichevole internazionale tra le nazionali Under 15 di Paesi Bassi e Germania, disputata il 4 maggio 2023 ad Assen, nei Paesi Bassi. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images per la DFB)

L'eroe a cui si ispira il nome del club è Achille, altro personaggio di rilievo dell'Iliade. Figlio di Peleo e di Teti, Achille fu decisivo nella celebre Guerra di Troia. Oltre ai suoi meriti e valori in battaglia, Achille divenne noto anche per il suo "tallone", noto come l'unico punto del suo corpo che lo rendeva vulnerabile e umano.

Un'eredità che va oltre il calcio

Caricamento post Instagram...

Ajax, Sparta Rotterdam, Heracles e Achilles raccontano l'amore per gli studenti olandesi per la mitologia greca. Questi quattro club, però, non furono gli unici ad ispirarsi alla tradizione ellenica. Agli albori del calcio olandese, infatti, c'erano altri club a portare nomi di dei e città greche: il già citato Hercules,, sono solo alcuni dei nomi scelti da giovani studenti per le loro squadre.. Aiace non scende più sui campi di battaglia, ma gira per gli stadi d'Europa ogni volta che un calciatore indossa la maglia biancorossa dell'Ajax. Lo spirito di Sparta continua a vivere nei calciatori della squadra di Rotterdam. E ora, in Nations League,