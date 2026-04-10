In mezzo alle case di Holmesdale Road si è giocato a calcio nello stadio da molti considerato il più caldo di Inghilterra.

Antonio Marchese 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 13:33)

Nel Sud di Londra ieri sera è andata in scena l'andata dei Quarti di finale di Conference League tra Crystal Palace e Fiorentina. In mezzo alle case di Holmesdale Road si è giocato a calcio nello stadio da molti considerato il più caldo di Inghilterra.

La Fiorentina ne prende tre dal Crystal Palace La Fiorentina di Vanoli è uscita da Selhurst Park con le ossa rotte e treno gol sul groppone che complicano tantissimo la gara di ritorno. Il 16 Aprile a Firenze servirá un'impresa. L'atmosfera infuocata che hanno creato i tifosi delle Eagles ha sicuramente inciso, dalla Holmesdale Stand all'ingresso in campo delle due squadre pioveva carta igienica. La piccola "Bombonera" londinese che è diversa dagli altri stadi inglesi ha fatto da teatro a una partita intensa. I viola sono andati sotto di due gol nel primo tempo, rigore di Mateta e gol di Mitchell. Ripresa dove la Fiorentina ha sfiorato il gol con Fabbian che ha accarezzato la traversa, ma poi il Crystal Palace ha ripreso a macinare gioco. Se Mateta ha graziato De Gea da due passi, Sarr non ha perdonato la difesa viola. Assist al bacio di Kamada.

Laggiù tra le case di Londra Sud Finisce male la trasferta a Londra della Fiorentina che dopo la vittoria di Verona, si era ripromessa di andare nel South London per fare la partita. Vanoli nel dopo gara mette a paragone Serie A e Premier League sostenendo che il Palace sia una squadra più forte sia tecnicamente che fisicamente alla sua Fiorentina. Seguiranno polemiche per la conferenza stampa del tecnico della viola che secondo i tifosi sembra già essersi arreso.

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Il Palace di Glasner invece vince e convince, e punta dritto verso la semifinale pur essendo consapevole che in Italia sarà comunque una partita dura. Laggiù tra le case di Londra Sud è stata comunque una serata magica, a detta di tanti tifosi della Fiorentina lo stadio del Crystal Palace è pazzesco. Peccato solo per il passivo pesante.