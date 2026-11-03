Subito dopo lo show alla Blue Energy Arena, la Roma tenta di ripetersi su un palco ancora più prestigioso: l'Old Trafford. La squadra di Gianpiero Gasperini sarà impegnata domani sera in Champions League contro il Manchester United che, rispetto ai giallorossi, vive un momento del tutto opposto: 17° posto in Premier League e solo una vittoria nelle prime tre giornate della fase campionato della massima competizione europea. Un'occasione importante per la Lupa per continuare la scalata in classifica e soprattutto avere una piccola vendetta dopo le recenti delusioni contro il club inglese.

4 aprile 2007: Vucinic entra e manda KO lo United: l'illusione prima dell'incubo

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Il Manchester United non lascia certo buoni ricordi alla Roma . Giallorossi e Red Devils si sono affrontati 8 volte nella loro storia e ad oggi le statistiche parlano di 5 successi degli inglesi contro i soli 2 della Lupa ma quel che è peggio è che entrambe le vittorie del club capitolino si sono rivelate inutili al fine del risultato. L'ultima, come ricordiamo, è stata il 3-2 del 6 maggio 2021, non sufficiente per ribaltare il tennistico 2-6 subìto all'Old Trafford la settimana prima.La prima vittoria, invece, è arrivata il 4 aprile di 19 anni fa. I due club si giocavano l'accesso alla semifinale della. Una Roma del tutto diversa rispetto ad oggi contro unabituato a dominare il palco europeo. I giallorossi, nonostante fossero inferiori sulla carta, arrivavano alla partita con l'animo alle stelle dopo lo spettacolare 2-0 inflitto al temibilenegli ottavi di finale. Una vittoria che aveva spinto il popolo romano a credere in una nuova impresa.

Olimpico sold-out: 75.000 giallorossi e 5.000 tifosi dello United. Dopo mezz'ora di "studio" da parte delle due squadra ad accendere la partita ci pensa Paul Scholes, il cui fallo su Francesco Totti costa all'inglese il secondo giallo. United in 10 uomini per più di un'ora. L'episodio incoraggia la Roma che, dopo due occasioni, trova il vantaggio a pochi minuti dall'intervallo con Taddei: Mancini lavora una palla sulla sinistra, mette il pallone sul dischetto del rigore, dove arriva puntuale l'ex Siena. Sinistro sporco e deviazione di Brown che spiazza Van Der Sar.

Quei 4 minuti di magia... illusoria

Nonostante l'inferiorità numerica e la rete di svantaggio, la squadra di Sir Alexinizia la ripresa con la grande determinazione che l'ha sempre contraddistinta e alla prima buona occasione trova il pareggio: in contropiede.riceve la palla sulla fascia destra e crossa in area. La Roma è colpevolmente scoperta e perè un gioco da ragazzi far andare a vuoto, prima di insaccare alle spalle di un incolpevole

In quel momento Spalletti si gioca la mossa che cambia la partita: fuori Wilhelmsson e dentro Vucinic. Perrotta arretra al fianco di De Rossi, Taddei viene spostato sulla destra e il montenegrino si piazza alle spalle di Totti. Passano appena quattro minuti e la mossa dell'allenatore toscano dà subito i suoi frutti. Ancora una volta Mancini è protagonista: il brasiliano scarica una bordata dai 20 metri che Van Der Sar respinge proprio sui piedi di Vucinic. Per l'ex attaccante del Lecce è un gioco da ragazzi insaccare al volo alle spalle del portierone olandese: 2-1 per la Roma e stadio di nuovo in festa.

ROMA - 4 APRILE: Mirko Vucinic dell'AS Roma (al centro) festeggia con i compagni di squadra Francesco Totti, Daniele De Rossi e Simone Perrotta dopo aver segnato il secondo gol durante la partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra AS Roma e Manchester United, disputata allo Stadio Olimpico il 4 aprile 2007 a Roma, Italia. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Dopo la rete del nuovo vantaggio giallorosso la partita cala di ritmo con, però, la squadra di Spalletti che va vicina alla terza rete prima con Totti e poi con Perrotta. Al fischio finale dell'arbitro l'Olimpico esplode di festa. Per la prima volta la Roma ha battuto un top club nella fase ad eliminazione della Champions League ma quella vittoria sarà solo un'illusione perché una settimana dopo verrà completamente dimenticata dopo l'umiliante 7-1 dell'Old Trafford.