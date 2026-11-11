Una doppietta dell'attaccante ex Inter elimina clamorosamente dalla competizione i padroni di casa: Magiari in estasi
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Il Belgio non può più sbagliare. Dopo il nuovo KO contro la Francia, i Diavoli Rossi si sono visti superati in classifica dall'Italia ed ora un nuovo passo falso potrebbe davvero complicare la lotta per la qualificazione alla fase finale di Nations League. La squadra di Mark Van Bommel sarà ospite di una Turchia che, in termini di classifica, non ha più nulla da chiedere essendo già retrocessa in Lega B. All'andata il Belgio ebbe la meglio con un secco 3-0. Partita in programma domani sera al Gürsel Aksel di Smirne alle ore 18.
Hakan Sukur fa piangere il Re Baldovino e tutto il Belgio: la sua doppietta elimina i padroni di casaC'è stato un tempo in cui la Turchia riusciva a mettere i bastoni tra le ruoti alle big europee. Forse non aveva le qualità per lottare per i trofei ma certo, contro quella squadra, la vittoria bisognava sudarsela fino all'ultimo respiro. Il confronto con la squadra di allora è abissale tuttavia, come si sa, è proprio dal passato che si può, e si deve, trarre insegnamento per il domani e i Magiari, anche se ormai già condannati alla retrocessione, non devono certo partire sconfitti contro il Belgio di Mark Van Bommel. Per questo, dovranno prendere insegnamento dal miglior maestro, ovvero il bomber Hakan Şükür.
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"Questo è il miglior risultato in 77 anni di storia del calcio turco". Dirà poi in conferenza stampa l'allora allenatore dei turchi, Mustafa Denizli. Mai infatti, prima di allora, la Turchia era riuscita a superare la fase a girone di una competizione, tra Europeo e Mondiale. Ultimo precedente sono stati i quarti di finale alle Olimpiadi di Londra nel 1948, anche che allora la manifestazione era subito ad eliminazione diretta.
Quella sconfitta sarà l'inizio di una vera e propria debacle per i Diavoli Rossi dato che, dopo gli ottavi di finale del successivo Mondiale 2002, ci vorranno ben 12 anni prima di rivedere il popolo delle Fiandre prendere parte ad una manifestazione continentale. La Turchia, dal canto suo, uscirà sconfitta nei quarti contro il Portogallo e due anni dopo arriverà addirittura a sfiorare la finale del Mondiale in Corea e Giappone.
Tra le altre cose, la Turchia sarà curiosamente protagonista di un'altra eliminazione di padroni di casa 8 anni dopo, ad Euro2008. All'epoca, infatti, la Nazionale di Fatih Terim batté la Svizzera per 2-1 (rete decisiva di Arda Turan al 90') sancendo di fatto l'eliminazione della squadra di Jakob Kuhn. La Svizzera divenne così la seconda Nazione ospitante di un Europeo ad uscire subito alla fase a gironi e, ancora una volta, per mano dei Magiari i quali, a loro volta, chiuderanno la competizione al terzo posto.
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