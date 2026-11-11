Il Belgio non può più sbagliare. Dopo il nuovo KO contro la Francia, i Diavoli Rossi si sono visti superati in classifica dall'Italia ed ora un nuovo passo falso potrebbe davvero complicare la lotta per la qualificazione alla fase finale di Nations League. La squadra di Mark Van Bommel sarà ospite di una Turchia che, in termini di classifica, non ha più nulla da chiedere essendo già retrocessa in Lega B. All'andata il Belgio ebbe la meglio con un secco 3-0. Partita in programma domani sera al Gürsel Aksel di Smirne alle ore 18.

Hakan Sukur fa piangere il Re Baldovino e tutto il Belgio: la sua doppietta elimina i padroni di casa

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C'è stato un tempo in cui la Turchia riusciva a mettere i bastoni tra le ruoti alle big europee. Forse non aveva le qualità per lottare per i trofei ma certo, contro quella squadra, la vittoria bisognava sudarsela fino all'ultimo respiro. Il confronto con la squadra di allora è abissale tuttavia, come si sa, è proprio dal passato che si può, e si deve, trarre insegnamento per il domani e i Magiari, anche se ormai già condannati alla retrocessione, non devono certo partire sconfitti contro il Belgio di Mark. Per questo, dovranno prendere insegnamento dal miglior maestro, ovvero il bomberEra il 19 giugno di 26 anni. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles si giocava la sfida decisiva per il passaggio del turno ai quarti di finale di. La classifica vedeva i Diavoli Rossi al secondo posto con 3 punti con dietro i Magiari staccati due lunghezze, motivo per cui al, padrone di casa, bastava non perdere per ottenere la qualificazione. Tutti gli occhi erano puntati sugli uomini di Robert, ma a prendersi la scena fu l'allora bomber delcon una storica doppietta: al 45' con un pallonetto di testa e poi al 70' con un preciso tiro di sinistro. Re Baldovino ammutolito e Belgio eliminato. Con questo KO, inoltre,

"Questo è il miglior risultato in 77 anni di storia del calcio turco". Dirà poi in conferenza stampa l'allora allenatore dei turchi, Mustafa Denizli. Mai infatti, prima di allora, la Turchia era riuscita a superare la fase a girone di una competizione, tra Europeo e Mondiale. Ultimo precedente sono stati i quarti di finale alle Olimpiadi di Londra nel 1948, anche che allora la manifestazione era subito ad eliminazione diretta.

BRUXELLES, BELGIO - 19 GIUGNO: EM EURO 2000, Bruxelles; TUERKEI - BELGIO (TUR - BEL) 2:0; v.l.n.r.: Hakan SUEKUER/TUR, Lorenzo STAELENS/BEL (Foto di Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images)

Quella sconfitta sarà l'inizio di una vera e propria debacle per i Diavoli Rossi dato che, dopo gli ottavi di finale del successivo Mondiale 2002, ci vorranno ben 12 anni prima di rivedere il popolo delle Fiandre prendere parte ad una manifestazione continentale. La Turchia, dal canto suo, uscirà sconfitta nei quarti contro il Portogallo e due anni dopo arriverà addirittura a sfiorare la finale del Mondiale in Corea e Giappone.

Tra le altre cose, la Turchia sarà curiosamente protagonista di un'altra eliminazione di padroni di casa 8 anni dopo, ad Euro2008. All'epoca, infatti, la Nazionale di Fatih Terim batté la Svizzera per 2-1 (rete decisiva di Arda Turan al 90') sancendo di fatto l'eliminazione della squadra di Jakob Kuhn. La Svizzera divenne così la seconda Nazione ospitante di un Europeo ad uscire subito alla fase a gironi e, ancora una volta, per mano dei Magiari i quali, a loro volta, chiuderanno la competizione al terzo posto.