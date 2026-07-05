Il club della massima divisione portoghese ha presentato la maglia che verrà usata in occasione delle partite che giocherà in trasferta
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Con la stagione 2026/2027 alle porte, tutte le squadre di calcio stanno presentando le nuove maglie e tra queste figura anche il Benfica. Il club proveniente dal Portogallo, infatti, nelle ultime ore ha svelato la seconda maglia per la nuova stagione. Questa, ovviamente, verrà utilizzata in occasione delle partite che si disputeranno lontano dall'Estadio Da Luz. La divisa, di colore bianco, presenta dei motivi floreali e presenta anche un colletto di colore rosso.
Il Benfica ha presentato la seconda maglia per la stagione 2026/2027Con un video di presentazione sui social, in cui sono presenti giocatori della Prima Squadra come Aursnes, Pavlidis, Schjelderup e Sudakov, l'ex calciatore delle Aguias Jonas ed anche la giocatrice della squadra femminile Catarina Amado, il club proveniente dalla capitale lusitana ha presentato la seconda maglia per la stagione 2026/2027. La divisa appartiene alla linea Adidas Originals che, come riportato dal club sul proprio sito ufficiale, "unisce innovazione sportiva, patrimonio culturale ed un'estetica che si ispira al retrò".
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Sul retro della maglia è presente un piccolo emblema con i papaveri saltellanti. La divisa che il club allenato da Marco Silva userà per le gare fuori casa rappresenta, come riportato sul sito ufficiale delle Aguias, "un ponte tra le generazioni che, con un solo capo d'abbigliamento, punta ad unire tradizione, misticismo ed anche contemporaneità".
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