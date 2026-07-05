Con la stagione 2026/2027 alle porte, tutte le squadre di calcio stanno presentando le nuove maglie e tra queste figura anche il Benfica. Il club proveniente dal Portogallo, infatti, nelle ultime ore ha svelato la seconda maglia per la nuova stagione. Questa, ovviamente, verrà utilizzata in occasione delle partite che si disputeranno lontano dall'Estadio Da Luz. La divisa, di colore bianco, presenta dei motivi floreali e presenta anche un colletto di colore rosso.

Il Benfica ha presentato la seconda maglia per la stagione 2026/2027

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Con un video di presentazione sui social, in cui sono presenti giocatori della Prima Squadra come, l'ex calciatore delle Aguiased anche la giocatrice della squadra femminile, il club proveniente dalla capitale lusitana ha presentato la seconda maglia per la stagione 2026/2027. La divisa appartiene alla linea Adidas Originals che, come riportato dal club sul proprio sito ufficiale, "unisce innovazione sportiva, patrimonio culturale ed un'estetica che si ispira al retrò".La maglia è di colore e su di essa sono presenti dei motivi floreali, per la precisione dei. Si tratta di un elemento simbolico che ha un legame profondo con le Aguias. La divisa si distingue per il suo grande impatto a livello visivo. Sulle spalle, come ogni divisa targata Adidas che si rispetti, non possono non mancare le tradizionali tre strisce che, in questo caso, sono di colore rosso. Anche il colletto ha lo stesso colore e lo stile polo della maglia richiama al vintage.

Seconda maglia del Benfica 2026/2027. (Foto presa dal profilo Instagram della squadra slbenfica)

Sul retro della maglia è presente un piccolo emblema con i papaveri saltellanti. La divisa che il club allenato da Marco Silva userà per le gare fuori casa rappresenta, come riportato sul sito ufficiale delle Aguias, "un ponte tra le generazioni che, con un solo capo d'abbigliamento, punta ad unire tradizione, misticismo ed anche contemporaneità".