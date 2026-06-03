La FIFA, prossimamente, dovrà affrontare una causa per un episodio che ha avuto luogo negli Stati Uniti. Oltre al pensare al Mondiale che sta per iniziare, infatti, il più importante organo di governo calcistico del mondo ha ricevuto una denuncia da parte di un artista che risponde al nome di Wyland. Quest'ultimo, ambientalista, ha deciso di citare in giudizio l'organo di governo per aver coperto una sua opera. Si trattava di un murales che raffigurava una balena ed il significato dell'opera era anche molto importante.

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FIFA citata in giudizio perché ha coperto il murales di un artista

ESPN ha riportato la notizia che riguarda quest'episodio che ha avuto luogo a, città americana dello Stato del. L'artista Wyland aveva realizzato il murales che raffigurava la balena nelchiamandolo Vita Oceanica ed è noto anche col nome di Whaling Wall 82. Il suo obiettivo era quello di sensibilizzare l'opinione delle persone su un argomento come l'degli. L'opera raffigurava un oceano con una ricca fauna marina e, secondo la denuncia presentata, si trattava di un punto di riferimento per Dallas. Durante lo scorso mese, però, la FIFA ha deciso di coprire la maggior parte del murales con una vernice di colore blu.

Doha, Qatar - 1° dicembre 2022: Vista del logo della FIFA su una bandiera durante la partita del Girone F del Mondiale in Qatar del 2022 tra tra Canada e Morocco all'Al Thumama Stadium. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Il Comitato d'Organizzazione del Mondiale nel Nord del Texas aveva dichiarato ad una stampa locale che, al posto dell'opera di Wyland, ce ne sarebbe stata una che ha come obiettivo il celebrare l'inizio della massima competizione intercontinentale. A seguito di quanto accaduto, però, Wyland non solo ha denunciato l'organo di governo calcistico, ma anche coloro che gestiscono l'edificio che ospitava il murales.

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Nei documenti presentati in tribunale, glidi Wyland hanno dichiarato che la cancellazione ha violato unache permette di proteggere le opere degli artisti. Nonostante ciò, però, tramite la ESPN la FIFA ha dichiarato diin questo caso e ha rimandato tutte le richieste d'informazioni al comitato presente a Dallas.

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