Tra i tanti ex calciatori che, nel corso della carriera agonistica, hanno avuto l'onore di vincere un Mondiale figura anche Iker Casillas. L'ex portiere, infatti, ha vinto la massima competizione intercontinentale sedici anni fa, quindi nel 2010, in occasione dell'edizione che ha avuto luogo in Sudafrica. Quell'anno, la Spagna ha giocato l'atto conclusivo del torneo contro l'Olanda e ha vinto grazie alla rete di Andres Iniesta nei tempi supplementari. In quella partita, l'allora portiere della Roja è stato molto importante. Di recente, l'ex Real Madrid ha parlato di un episodio particolare che ha avuto luogo in quel match.

Casillas sulla finale del Mondiale 2010: "Pensavo che Robben mi avrebbe dribblato, ma ha scelto l'opzione peggiore"

Nel 2010 ha avuto luogo il Mondiale in Sudafrica, terminato con il trionfo di una nuova vincitrice, vale a dire la Nazionale Spagnola. In quella selezione giocavano grandissimi campioni dellacomeed anche Casillas. Tutti loro hanno contribuito alla vittoria finale, la prima nella massima competizione intercontinentale, della Roja contro l'Olanda. Nel match contro gli Oranje, l'allora portiere della Nazionale nonché del Real Madrid è stato decisivo con le sue parate, tra le quali spicca in particolar modo quella su

Johannesburg, Sudafrica - 11 luglio 2010: Iker Casillas della Spagna osserva durante la finale del Mondiale 2010 tra Olanda e Spagna al Soccer City Stadium. (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)

L'estremo difensore ha effettuato una grandissima parata sull'allora giocatore del Bayern Monaco che è stata determinante per il successo degli spagnoli. Di recente, l'ex portiere del Real Madrid ha rilasciato un'intervista al noto quotidiano sportivo francese L'Equipe parlando di quella parata. Le sue parole: "Quando ho visto Robben venire verso di me pensavo soltanto che dovevo tenere duro. Alla fine mi sono buttato, pensavo che mi avrebbe dribblato ma ha scelto l'opzione peggiore. Aveva tante scelte, ma se avesse segnato la gara sarebbe terminata in modo diverso. È stato il momento della mia carriera in cui mi sono sentito più forte".