Dal 2005, la famiglia Glazer detiene la maggior parte delle quote del Manchester United, squadra che milita nella Premier League. Ventun'anni fa, infatti, l'imprenditore statunitense Malcolm Glazer ha acquisito le quote del club inglese diventandone non solo proprietario, ma anche presidente fino al 2014, anno della sua dipartita. In quegli anni, i Red Devils hanno vinto diversi titoli tra i quali spiccano ben cinque campionati e la Champions League del 2008. Da alcuni anni, però, i suoi successori non hanno avuto lo stesso successo ed ora la famiglia sta valutando la cessione del club. Tuttavia, all'interno della famiglia ci sarebbero delle divisioni interne riguardanti ciò.

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La famiglia Glazer sta valutando di vendere le proprie quote del Manchester United

Il quotidiano inglese SunSport ha riportato che nella famiglia statunitense alcuni membri stanno progettando, in maniera silenziosa, la loro uscita dal club inglese. Nella giornata di ieri, il quotidiano Blomberg ha spiegato che i sei fratelli Glasner detengono ildelle quote dello United e stanno scegliendo cosa fare con le azioni che hanno in mano. Sembra che una parte della famiglia stia scegliendo se venderele azioni dei Red Devils che possiedono o soltanto una

Manchester, Inghilterra - 1° febbraio 2026: Tifosi del Manchester United con una bandiera con la scritta "Glazers Out" ed "Ama lo United, Odia Glazer", come segno di protesta prima della partita di Premier League tra Manchester United e Fulham all'Old Trafford. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

Questa notizia è legata a quanto accaduto nei primi mesi del 2024, periodo in cui i Glazer hanno venduto a Sir Jim Ratcliffe il 27.7% delle quote del club per una cifra pari ad 1.2 miliardi di sterline. Le discussioni all'interno della famiglia derivano dal fatto che alcune membri avrebbero intenzione di allontanarsi dal club per un determinato periodo. SunSport ha riportato che Joel Glazer voglia restare allo United nel suo ruolo attuale, vale a dire quello di co-presidente esecutivo. Tra l'altro, la notizia della possibile cessione ha fatto schizzare le azioni del club inglese fino al 7%.

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