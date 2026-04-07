Nei suoi anni a Londra ha messo in mostra le sue ottime qualità prima di trasferirsi in Cina a 25 anni per poi tornare in patria

Jacopo del Monaco 7 aprile - 11:46

Negli ultimi giorni, Oscar ha preso la decisione di appendere gli scarpini al chiodo. Di conseguenza, il classe 1991 ha deciso di lasciare il calcio giocato a soli 34 anni. Dietro questa decisione ci sono i problemi cardiaci che ha avuto nei mesi scorsi. Nel corso della sua carriera agonistica, durata diciotto anni, ha vestito le maglie di Sao Paulo, Internacional di Porto Alegre, Chelsea e Shanghai SIPG. L'ormai ex trequartista ha chiuso il cerchio tornando al Tricolor Paulista, dove è cresciuto e ha fatto il suo esordio a livello professionistico.

Oscar lascia il calcio a 34 anni a causa di problemi cardiaci — Nato nel 1991, l'ormai ex calciatore brasiliano ha dimostrare fin da subito di essere dotato di grande talento venendo accostato anche ad un'icona del calibro di Kakà. Oscar ha iniziato la sua carriera nel calcio professionistico nel 2008 con la maglia del Sao Paulo, con cui ha vinto il campionato nazionale. In seguito passa all'Internacional con cui vince prima al Copa Libertadores e poi la Recopa Sudamericana. Nel 2012 il Chelsea lo porta in Europa per 32 milioni di euro e, al suo esordio in Champions League, realizza una doppietta contro la Juventus. Durante la sua prima stagione inglese vince l'Europa League e, in seguito, conquista anche Premier League e Carabao Cup.

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Nel 2016, a soli 25 anni, decide di trasferirsi in Cina allo Shanghai SIPG per ben 60 milioni di euro. La scelta di andare a giocare in Asia ha fatto molto discutere visto che ha dichiarato apertamente di aver fatto questa scelta per motivi economici. Terminata l'esperienza cinese con cinque titoli vinti, alla fine del 2024 il brasiliano torna al Sao Paulo. Verso la fine dello scorso anno, però, ha dovuto interrompere momentaneamente la sua attività sportiva dopo alcuni accertamenti medici per la frattura di una vertebra e, da questi, si è arrivati ad un'anomalia cardiaca. Tra l'altro, durante un test fisico, è svenuto e pochi giorni fa il 34enne ha deciso di ritirarsi per salvaguardare la propria salute.