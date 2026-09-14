Tra i tanti calciatori che, nelle ultime stagioni, hanno avuto l'onore di giocare in Serie A figura anche Luis Alberto. Il classe 1992 nato in Spagna, infatti, per ben otto stagioni ha vestito la maglia della Lazio, club del quale è stato per diverso tempo titolare nonché uno dei più importanti in rosa. Durante il suo periodo in biancoceleste ha vinto anche tre titoli ed era anche tra i migliori della massima competizione nazionale. Attualmente, lo spagnolo gioca in Qatar con l'Al-Wakrah e, recentemente, è stato intervistato e ha rilasciato diverse dichiarazioni

Luis Alberto: "I primi mesi alla Lazio sono stati difficili"

Il calciatore spagnolo ha vestito la maglia della Lazio dalfino al. Nel suo periodo con la squadra della capitale, ha giocatopartite, ha realizzatogol, fornitoassist e ha vinto due, una nele l'altra neldove le Aquile hanno battuto lain entrambi i casi, e ladella stagionedopo aver vinto l'atto conclusivo contro l'. Tuttavia, la sua esperienza biancoceleste non è terminata nel migliore dei modi dato che, ad aprile del 2024, ha dichiarato a DAZN la volontà diil contratto a fine stagione. Alla fine, nel mese di giugno, è stato ceduto ai qatarioti dell'mentre adesso veste la maglia dell'Al-Wakrah.

Di recente, lo spagnolo ha rilasciato un'intervista ad abc.es e ha parlato degli anni alla Lazio. Le sue parole: "Ho firmato, quasi in maniera inaspettata, durante l'ultimo giorno di mercato. Avevo appena disputato una buona stagione al Deportivo La Coruna e mi sentivo pronto a restare al Liverpool. Ho avuto anche la possibilità di giocare ancora in Liga, ma poi s'è presentata quest'opportunità last minute. All'inizio ho faticato parecchio perché non mi godevo la quotidianità ed in allenamento mi sentivo distaccato. Mi serviva aiuto per ritrovare la giusta mentalità per giocare altrimenti avrei smesso. C'ho lavorato ed in poco tempo è cambiato tutto. Anno dopo anno, partita dopo partita, mi sono divertito e ho potuto competere ad alti livelli".

Roma, Italia - 27 settembre 2023: Ciro Immobile e Luis Alberto della Lazio reagiscono durante la partita di Serie A TIM tra Lazio e Torino allo Stadio Olimpico. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

In seguito, il classe 1992 ha parlato di Ciro Immobile, con il quale ha avuto un ottimo feeling in campo: "Così com'è successo con gli altri attaccanti con cui ho giocato nel corso della mia carriera, anche con lui ho trovato l'intesa. Attaccava lo spazio ed amava segnare, mentre io amo fare gli assist e lui sapeva che gli bastava un movimento per ricevere il pallone. Ciro è e sarà per sempre una leggenda della Lazio. Ha vinto anche la Scarpa d'Oro in una stagione in cui competeva con Cristiano Ronaldo e Messi. Non è un'impresa di poco conto".