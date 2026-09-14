Le dichiarazioni dell'ex calciatore biancoceleste
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Tra i tanti calciatori che, nelle ultime stagioni, hanno avuto l'onore di giocare in Serie A figura anche Luis Alberto. Il classe 1992 nato in Spagna, infatti, per ben otto stagioni ha vestito la maglia della Lazio, club del quale è stato per diverso tempo titolare nonché uno dei più importanti in rosa. Durante il suo periodo in biancoceleste ha vinto anche tre titoli ed era anche tra i migliori della massima competizione nazionale. Attualmente, lo spagnolo gioca in Qatar con l'Al-Wakrah e, recentemente, è stato intervistato e ha rilasciato diverse dichiarazioni
Luis Alberto: "I primi mesi alla Lazio sono stati difficili"Il calciatore spagnolo ha vestito la maglia della Lazio dal 2016 fino al 2024. Nel suo periodo con la squadra della capitale, ha giocato 307 partite, ha realizzato 52 gol, fornito 79 assist e ha vinto due Supercoppe Italiane, una nel 2017 e l'altra nel 2019 dove le Aquile hanno battuto la Juventus in entrambi i casi, e la Coppa Italia della stagione 2018/2019 dopo aver vinto l'atto conclusivo contro l'Atalanta. Tuttavia, la sua esperienza biancoceleste non è terminata nel migliore dei modi dato che, ad aprile del 2024, ha dichiarato a DAZN la volontà di rescindere il contratto a fine stagione. Alla fine, nel mese di giugno, è stato ceduto ai qatarioti dell'Al-Duahil mentre adesso veste la maglia dell'Al-Wakrah.
Di recente, lo spagnolo ha rilasciato un'intervista ad abc.es e ha parlato degli anni alla Lazio. Le sue parole: "Ho firmato, quasi in maniera inaspettata, durante l'ultimo giorno di mercato. Avevo appena disputato una buona stagione al Deportivo La Coruna e mi sentivo pronto a restare al Liverpool. Ho avuto anche la possibilità di giocare ancora in Liga, ma poi s'è presentata quest'opportunità last minute. All'inizio ho faticato parecchio perché non mi godevo la quotidianità ed in allenamento mi sentivo distaccato. Mi serviva aiuto per ritrovare la giusta mentalità per giocare altrimenti avrei smesso. C'ho lavorato ed in poco tempo è cambiato tutto. Anno dopo anno, partita dopo partita, mi sono divertito e ho potuto competere ad alti livelli".
In seguito, il classe 1992 ha parlato di Ciro Immobile, con il quale ha avuto un ottimo feeling in campo: "Così com'è successo con gli altri attaccanti con cui ho giocato nel corso della mia carriera, anche con lui ho trovato l'intesa. Attaccava lo spazio ed amava segnare, mentre io amo fare gli assist e lui sapeva che gli bastava un movimento per ricevere il pallone. Ciro è e sarà per sempre una leggenda della Lazio. Ha vinto anche la Scarpa d'Oro in una stagione in cui competeva con Cristiano Ronaldo e Messi. Non è un'impresa di poco conto".
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