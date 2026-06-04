Lo Stadio Santiago Bernabéu è uno degli impianti sportivi più importanti nel mondo del calcio. L'impianto, infatti, è la casa di uno dei club più importanti nella storia di questo sport, vale a dire il Real Madrid. Il rettangolo verde del Bernabéu, con il passare degli anni, l'hanno calcato grandissimi campioni che hanno vestito la maglia dei Blancos ma anche quelli che hanno giocato contro il Real in partite a livello nazionale ed internazionale. Prossimamente, però, lo stadio cambierà sport per alcuni giorni perché, all'interno di esso, avrà luogo un importante evento di golf.

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Lo Stadio Santiago Bernabéu ospiterà un evento di golf

Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato la notizia che vede coinvolto lo stadio che, col suo nome, rende omaggio allo storico presidente del Real Madrid. L'evento sportivo in questione che ospiterà prossimamente si chiama, che da ai tifosi l'opportunità di poter praticare questo sport presso gli stadi più famosi a livello mondiale. Il Bernabéu ospiterà l'evento dalaled i tifosi avranno la possibilità di colpire le palline dalla tribune dello stadio ed dal terreno di gioco.

Madrid, Spagna - 23 maggio 2026: Vista esterna generale dello stadio prima della partita de LaLiga EA Sports tra Real Madrid ed Athletic Club all'Estadio Santiago Bernabéu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Mark Bender ed Adam Watcher, soci amministrativi dell'Upper Deck Golf, hanno parlato dell'evento che si svolgerà nella capitale spagnola: "Siamo orgogliosi di annunciare che la Spagna sarà tra le prossime tappe del nostro evento e che si terrà presso lo storico Bernabéu. I tifosi spagnolo hanno un entusiasmo impareggiabile e ciò rende questo stadio la cornice perfetta per il nostro primo evento nel Paese". Durante i giorni dell'evento, coloro che parteciperanno avranno l'opportunità di godersi spettacoli dal vivo e partecipare a sfide di golf all'interno dello stadio.

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