L’ex attaccante è ancora sotto osservazione in Argentina dopo un’infezione polmonare
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Daniel Osvaldo continua il suo percorso di recupero in Argentina dopo il grave problema di salute che ha seriamente messo in pericolo la sua vita. L'ex attaccante, che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Juventus e Inter, è stato colpito da un'infezione polmonare che ha richiesto un immediato intervento chirurgico (versamento pleurico al polmone) e, ovviamente, il trasferimento in terapia intensiva, reparto all'interno del quale tutt'ora si trova Osvaldo. L'ex calciatore azzurro, fortunatamente, ora sta bene ma sono già in corso le ricerche per risalire all'origine del problema.
Una carie all'origine dell'infezioneSecondo quanto riportato dal noto sito d'informazione ispanico Infobae, i medici avrebbero individuato in una carie non curata la possibile origine dell'infezione al polmone destro accusata da Daniel Osvaldo. Sempre secondo la fonte, infatti, il problema dentale sarebbe peggiorato fino a provocare un'infezione e una complicazione ben più seria.
Durante il ricovero, il dente cariato di Osvaldo è stato infatti estratto e, poco dopo la riuscita dell'intervento chirurgico che ha interessato un versamento pleurico al polmone destro, l'ex calciatore ha iniziato a riprendersi, migliorando rapidamente le proprie condizioni di salute.
Non solo la carie, anche un sistema immunitario indebolitoLa carie, però, non sarebbe stato l'unico elemento ad innescare l'infezione. Il report di Infobae riporta, infatti, che anche un sistema immunitario indebolito abbia contribuito all'inizio del problema polmonare, sottolinenando come la precedente attività sportiva ad alti livelli di Osvaldo e, di conseguenza, la massa muscolare sviluppata nel corso degli anni, abbiano aiutato l'organismo dell'ex centravanti azzurro a resistere agli effetti dell'infezione.
Le valutazioni e gli accertamenti sull'ex Roma, Juventus e Inter, dunque, continueranno nelle prossime ore. Essendo ancora in terapia intensiva, la lotta contro la malattia non può ancora considerarsi definitivamente archiviata, tuttavia, la notizia di un miglioramento delle condizioni di Daniel Osvaldo permettono al mondo del calcio (e non) di fare un grande sospiro di sollievo .
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