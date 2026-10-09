Daniel Osvaldo continua il suo percorso di recupero in Argentina dopo il grave problema di salute che ha seriamente messo in pericolo la sua vita. L'ex attaccante, che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Juventus e Inter, è stato colpito da un'infezione polmonare che ha richiesto un immediato intervento chirurgico (versamento pleurico al polmone) e, ovviamente, il trasferimento in terapia intensiva, reparto all'interno del quale tutt'ora si trova Osvaldo. L'ex calciatore azzurro, fortunatamente, ora sta bene ma sono già in corso le ricerche per risalire all'origine del problema.

Una carie all'origine dell'infezione

Secondo quanto riportato dal noto sito d'informazione ispanico Infobae, i medici avrebbero individuato in una carie non curata la possibile origine dell'infezione al polmone destro accusata da. Sempre secondo la fonte, infatti, ilsarebbe peggiorato fino a provocare un'infezione e una complicazione ben più seria.

Durante il ricovero, il dente cariato di Osvaldo è stato infatti estratto e, poco dopo la riuscita dell'intervento chirurgico che ha interessato un versamento pleurico al polmone destro, l'ex calciatore ha iniziato a riprendersi, migliorando rapidamente le proprie condizioni di salute.

DANIEL OSVALDO SIGUE INTERNADO Y REVELÓ EL ORIGEN DE LA INFECCIÓN QUE PUSO EN RIESGO SU VIDA



Daniel Osvaldo permanece en terapia intermedia y recibe medicación mientras los médicos completan estudios y cultivos. El objetivo es descartar si otro factor también intervino en el… pic.twitter.com/o1KGvplWzk — infobae (@infobae) October 8, 2026

Non solo la carie, anche un sistema immunitario indebolito

La carie, però, non sarebbe stato l'unico elemento ad innescare l'infezione. Il report di Infobae riporta, infatti, che anche unabbia contribuito all'inizio del problema polmonare, sottolinenando come la precedente attività sportiva ad alti livelli die, di conseguenza, la massa muscolare sviluppata nel corso degli anni, abbiano aiutato l'organismo dell'ex centravanti azzurro a resistere agli effetti dell'infezione.

MILANO, ITALIA - 11 GENNAIO: Pablo Daniel Osvaldo assiste alla partita di Serie A tra FC Internazionale Milano e Genoa CFC allo stadio Giuseppe Meazza, l'11 gennaio 2015 a Milano. (Foto di Claudio Villa - Inter/Getty Images)

Le valutazioni e gli accertamenti sull'ex Roma, Juventus e Inter, dunque, continueranno nelle prossime ore. Essendo ancora in terapia intensiva, la lotta contro la malattia non può ancora considerarsi definitivamente archiviata, tuttavia, la notizia di un miglioramento delle condizioni di Daniel Osvaldo permettono al mondo del calcio (e non) di fare un grande sospiro di sollievo .