Il tecnico tedesco cambia tutti gli 11 titolari e grazie ad una doppietta di Sturridge conquista il passaggio ai quarti di finale
Klopp perde l'anello nuziale in campo dopo la vittoria sul Newcastle: il cameraman salva la situazione
Due squadre che cercano riscatto dopo un inizio di stagione poco esaltante. Stiamo parlando della sfida di Carabao Cup di questa sera che vedrà contrapposte Liverpool-Tottenham, valida per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. I Reds fanno il loro esordio nel torneo, ma il loro inizio di stagione non ha entusiasmato: solo una vittoria nelle prime quattro giornate di Premier League (e tre pareggi). Situazione molto più complicata per gli Spurs che arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Chartlon con un dominante 5-1 ma in campionato l'inizio è stato a dire poco disastroso: ultimi a 2 punti e ancora a secco di reti realizzate. Che sia l'ultima spiaggia per Roberto De Zerbi?
Liverpool-Tottenham, dati e statisticheQuella di questa sera sarà la sfida numero 188 della storia di Liverpool e Tottenham, tra Premier League e Coppe. Il bilancio tende nettamente a favore dei Reds: 92 successi del club di Anfield contro i 50 dei londinesi. 45 sono i pareggi. Stesso discorso vale per il numero di reti realizzate: 312 per i Reds, 219 per gli Spurs. Il Tottenham cerca un successo contro il Liverpool che manca dal gennaio del 2025, proprio in Carabao Cup, quando una rete di Bergvall decise la sfida di andata della semifinale del torneo, ma lo 0-4 subìto all'Anfield al ritorno vanificò tutto. Le ultime 5 sfide, inoltre, hanno visto 3 successi per il Liverpool, un pareggio e una vittoria degli Spurs.
EFL 2016-17, Klopp elimina gli Spurs con 11 riserve: una doppietta di Sturridge porta i Reds ai quartiSe in campionato il Liverpool la fa da padrone contro il Tottenham, nelle Coppe sono invece gli Spurs a comandare. La sfida di questa sera sarà l'11°scontro nella EFL Cup tra i Reds e i londinesi e se i primi dovessero avere la meglio allora porterebbero la situazione in parità, perché ad oggi la situazione vede 5 successi per il Tottenham contro i 4 del Liverpool. Inoltre la situazione delle reti realizzate è di perfetto equilibrio: 19 reti a testa. Ma oggi parleremo di uno delle sfide più memorabile tra Reds e Spurs, ovvero quella disputata il 25 ottobre del 2016, valevole per il passaggio ai quarti di finale del torneo, quando Klopp ebbe la meglio sulla squadra di Pochettino con 11 riserve in campo.
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Tuttavia il portiere degli Spurs deve arrendersi di nuovo al classe '89 al minuto 64' quando un colpo di testa dell'attaccante inglese, su cross di Wjnaldum, porta i Reds sul 2-0. Solo in quel momento il Tottenham inizia a rendersi pericoloso dalle parti di Mignolet. Al 76' la squadra di Pochettino accorcia le distanze con Janssen su calcio di rigore procurato da Lamela (fallo di Lucas). La partita regala un finale al cardiopalma. Una traversa nega a Sturridge la sua tripletta personale mentre negli ultimi minuti Mignolet nega il pareggio ad Harrison, lasciato colpevolmente solo davanti al portiere belga. Alla fine il risultato non cambia e Klopp conquista la qualificazione ai quarti del torneo.
Formazioni Liverpool-TottehnamLIVERPOOL: Mignolet, Alexander-Arnold, L Leiva, Klavan, A Moreno, Wijnaldum, Stewart, Ejaria, Grujic, Sturridge, OrigI
TOTTENHAM: Vorm, Trippier, Carter-Vickers, Wimmer, Davies, Dier, Winks, Onomah, Carroll, N'Koudou, Janssen
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