LaLiga è arrivata alla sua quinta giornata. Ad inaugurare il fine settimana per il calcio spagnolo sarà la sfida del Ramón Sánchez-Pizjuán tra Siviglia-Valencia. Una sfida delicata per entrambe le squadre con i padroni di casa che vogliono ritrovare la vittoria dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid ed il pareggio contro l'Espanyol, mentre per gli ospiti hanno davvero bisogno dei tre punti per lasciare l'ultimo posto in classifica. Fischio di inizio domani sera alle ore 21.

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Siviglia-Valencia, dati e statistiche

Europa League 2014, M'bia distrugge i sogni del Valencia a 20'' dalla fine

La sfida di domani sera sarà la numero 201 nella storia tra Siviglia-Valencia . La situazione vede al momenti i Pipistrelli nettamente avanti con. 37 sono invece i pareggi. Stesso discorso vale anche per il numero di reti segnate: 330 per i bianconeri, 270 per i biancorossi. L'ultima partita giocata al Pizjuan, giocata lo scorso 21 marzo, ha visto il Valencia conquistare tre punti importanti vincendo 2-0. Reti di. Ma qualche volta, come spesso succede nella storia del calcio, perdere non fa così male. E di questo il Siviglia ne sa più di qualcosa.C'è stato un periodo in cui siacheoccupavano posti di prestigio nelle Coppe Europee. Sicuramente non sono mai state al passo di, ma se vogliamo parlare digli andalusi e i pipistrelli per diversi anni sono stati tra i principali candidati per la vittoria finale. Difficile, dunque, dimenticare la doppia sfida tra i due club nell'. Bianconeri e biancorossi si giocavano un posto nella finale di Torino. La sfida di andata ha visto il Siviglia di Unayprevalere 2-0 e dunque gli andalusi erano davvero ad un passo dal traguardo ma la sfida alregalò uno dei finali più drammatici della storia della competizione.

La squadra di Pizzi parte subito forte e in meno di mezz'ora portano la situazione in perfetto equilibrio. Feghouli al 14' sblocca il risultato con un tiro da posizione defilata, mentre al 26' arriva Jonas raddoppia con un colpo di testa che prima centra la traversa ma poi varca la linea grazie ad favorevole rimpallo su Beto. Il Siviglia sembra non essere mai entrato in campo e subisce passivamente gli attacchi dei padroni di casa. Il copione non cambia neanche nella ripresa e al 70' il Mestalla esplode quando Mathieu risolve in mischia con un tocco da distanza ravvicinata.

VALENCIA, SPAGNA - 1° MAGGIO: Stephane Mbia (al centro), del Siviglia FC, festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la semifinale di ritorno di UEFA Europa League tra Valencia CF e Siviglia FC, disputata allo stadio Mestalla il 1° maggio 2014 a Valencia, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

La rimonta è completata e gli andalusi non riescono a trovare la forza per reagire. Al 90' il quarto uomo concede 4 minuti di recupero ed è qui che entra in scena un giocatore fino a quel momento rimasto nell'ombra: Stéphane M'Bia. A poco meno di 20 secondi al fischio finale, quando ormai i bianconeri gustavano il sapore della qualificazione, il camerunense con un inserimento sorprende il Valencia e di testa va a segno. In un solo colpo l'intero stadio viene gelato. Il classe '86 segna così la rete che manda in finale il Siviglia che, alla fine, vincerà contro il Benfica al termine della lotteria dei calci di rigore.