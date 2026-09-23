Prima giornata della nuova Nations League ed è subito derby: chi vincerà secondo ChatGpt?
Norvegia, un'accoglienza da vichinghi! Il principe ereditario fa partire la remata di giocatori e tifosi
Ricomincia la Nations League. La prima giornata del gruppo 4 della League A vedrà subito un "derby" tutto scandinavo. Ad affrontarsi infatti, in uno dei match più interessanti della giornata, saranno Norvegia e Danimarca. I norvegesi nell'ultima edizione sono stati promossi nella lega principale, e si troveranno ad affrontare, oltre ai vicini di casa, Portogallo e Galles. Haaland contro Hojlund, chi vincerà? Abbiamo chiesto a ChatGpt come finirà il match.
Norvegia-Danimarca, come arrivano le due squadre al matchAlle 20.45 di giovedì 24 settembre lo stadio Ullevaal di Oslo ospiterà la sfida tra Norvegia e Danimarca. I padroni di casa possono schierare - quasi - la formazione migliore. Solbakken infatti può contare su tutti i suoi uomini, fatta eccezione per Sorloth. Il calciatore dell'Atletico Madrid infatti è alle prese con un infortunio muscolare che si protrae ormai da inizio agosto. I tempi di recupero non sono mai stati definiti, e al momento delle convocazioni il tecnico dei norvegesi ha annunciato il forfait dell'attaccante.
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Di fronte i "cugini" danesi. La situazione in casa Danimarca è più complicata. Oltre all'infortunio di Christensen, uscito dal campo dolorante nell'ultima gara di campionato del Barcellona, Brian Riemer dovrà fare a meno anche di Bah e Dolberg. Il difensore ha visto riacutizzarsi il dolore per un infortunio alla spalla durante l'ultima gara con il Benfica, mentre l'attaccante dell'Ajax si è fatto male durante l'allenamento con la propria nazionale.
La federazione danese ha fatto sapere tramite un comunicato che l'infortunio di Dolberg lo costringerà a stare lontano dai campi per un po'. Riemer quindi dovrà fare i conti con delle assenze importanti, soprattutto sulla linea difensiva. Per sostituire Bah e Dolberg sono stati convocati Anton Gaaei, difensore dell'Ajax, e Mohamed Daramy, attaccante classe 2002 dello Stade Reims.
Norvegia-Danimarca, il pronostico dell'AIAbbiamo chiesto a ChatGpt come finirà il "derby" scandinavo. La risposta: "La Norvegia parte leggermente avanti grazie al fattore campo e all’entusiasmo lasciato dall’ottimo Mondiale. L’assenza di Sørloth pesa, ma Haaland resta il principale pericolo per una Danimarca costretta a fare i conti con diverse assenze, soprattutto in difesa. Mi aspetto comunque una gara equilibrata, con entrambe capaci di trovare il gol".
Il risultato? "Pronostico secco: Norvegia-Danimarca 2-1". L'intelligenza artificiale è convinta: il fattore campo e le assenze pesanti in casa Danimarca aiuteranno la squadra di casa a trovare la vittoria, nonostante una partita fondamentalmente equilibrata.
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