Ricomincia la Nations League. La prima giornata del gruppo 4 della League A vedrà subito un "derby" tutto scandinavo. Ad affrontarsi infatti, in uno dei match più interessanti della giornata, saranno Norvegia e Danimarca. I norvegesi nell'ultima edizione sono stati promossi nella lega principale, e si troveranno ad affrontare, oltre ai vicini di casa, Portogallo e Galles. Haaland contro Hojlund, chi vincerà? Abbiamo chiesto a ChatGpt come finirà il match.

Norvegia-Danimarca, come arrivano le due squadre al match

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Alle 20.45 di giovedì 24 settembre lo stadiodiospiterà la sfida tra Norvegia e Danimarca. I padroni di casa possono schierare - quasi - la formazione migliore.infatti può contare su tutti i suoi uomini, fatta eccezione per. Il calciatore dell'infatti è alle prese con un infortunio muscolare che si protrae ormai da inizio agosto. I tempi di recupero non sono mai stati definiti, e al momento delle convocazioni il tecnico dei norvegesi ha annunciato il forfait dell'attaccante.Ci saranno invece i due uomini chiave della squadra. In regia, il capitano, e in attacco. Il "vichingo" arriva alla vigilia con uno score impressionante: 62 gol in 55 presenze con la maglia della nazionale. La Norvegia tornerà in campo dopo lo storico percorso al, terminato ai quarti di finale dopo i tempi supplementari per mano dell'

Di fronte i "cugini" danesi. La situazione in casa Danimarca è più complicata. Oltre all'infortunio di Christensen, uscito dal campo dolorante nell'ultima gara di campionato del Barcellona, Brian Riemer dovrà fare a meno anche di Bah e Dolberg. Il difensore ha visto riacutizzarsi il dolore per un infortunio alla spalla durante l'ultima gara con il Benfica, mentre l'attaccante dell'Ajax si è fatto male durante l'allenamento con la propria nazionale.

La federazione danese ha fatto sapere tramite un comunicato che l'infortunio di Dolberg lo costringerà a stare lontano dai campi per un po'. Riemer quindi dovrà fare i conti con delle assenze importanti, soprattutto sulla linea difensiva. Per sostituire Bah e Dolberg sono stati convocati Anton Gaaei, difensore dell'Ajax, e Mohamed Daramy, attaccante classe 2002 dello Stade Reims.

MURCIA, SPAGNA - 12 OTTOBRE: Kasper Dolberg della Danimarca viene contrastato da Aymeric Laporte della Spagna durante la partita del Gruppo A4 della League A della UEFA Nations League 2024/25 tra Spagna e Danimarca, disputata allo stadio Nueva Condomina il 12 ottobre 2024 a Murcia, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Norvegia-Danimarca, il pronostico dell'AI

Abbiamo chiesto a ChatGpt come finirà il "derby" scandinavo. La risposta: ". L’assenza di Sørloth pesa, ma Haaland resta il principale pericolo per una Danimarca costretta a fare i conti con diverse assenze, soprattutto in difesa.".

Il risultato? "Pronostico secco: Norvegia-Danimarca 2-1". L'intelligenza artificiale è convinta: il fattore campo e le assenze pesanti in casa Danimarca aiuteranno la squadra di casa a trovare la vittoria, nonostante una partita fondamentalmente equilibrata.