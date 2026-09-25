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Italia-Belgio è una sfida che accompagna da sempre la tradizione calcistica europea. Una partita che simbolicamente pone in contrasto le i due poli Nord e Sud dell'Europa. Stili di vita differenti, lingue provenienti da ceppi linguistici diversi, culture culinarie in antitesi e anche tradizioni calcistiche peculiari. Negli ultimi anni, il Belgio è stato un avversario costante nelle edizioni degli Europei. La generazione d'oro dei Diavoli Rossi ha cercato di mettere i bastoni fra le ruota degli Azzurri, ma per via di guide tecniche abbastanza scadenti, non è mai riuscita nel suo intento.

Nel 2016 è stato il turno del 2-o firmato Giaccherini e Pellé, poi nel 2021 ci sono volute le reti di Barella e di Insigne per avanzare in semifinale, nonostante il gol di Romelu Lukaku. Di nuovo a 5 anni di distanza, le due squadre si affronteranno in una sfida di Nations League. Una partita importante per capire in che direzione andranno i nuovi percorsi tattici dei nuovi allenatori: Roberto Mancini da una parte e Mark Van Bommel dall'altra. In attesa di capire quali saranno le formazioni che andranno a battagliare nella cornice dello stadio Olimpico, si può tornare indietro nel tempo e intercettare la prima volta in cui queste due nazionali si sono sfidate.

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