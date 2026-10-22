La FIFA ha scelto gli Stati Uniti come sede della prima edizione del Mondiale per club femminile, in programma dal 5 al 30 gennaio 2028. La nuova competizione rappresenta un passo importante per la crescita del calcio femminile, offrendo alle migliori squadre di club un palcoscenico internazionale in cui confrontarsi per conquistare il titolo mondiale. La scelta degli Stati Uniti, forte dell’esperienza nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, delle infrastrutture moderne e del crescente interesse per il calcio femminile, si inserisce nel percorso avviato dalla FIFA per aumentare la visibilità della disciplina e offrire nuove opportunità alle società e alle calciatrici a livello globale.

Mondiale per club femminile, le novità annunciate dalla FIFA

L'accesso alla competizione sarà determinato dai risultati ottenuti dalle squadre nei principali tornei continentali durante un periodo di qualificazione quadriennale, che prenderà in considerazione le stagioni concluse tra il 2024 e il 2027, con l'obiettivo di garantire un livello tecnico elevato e una rappresentanza delle diverse confederazioni calcistiche.

🇺🇸 The USA will host the inaugural edition of the FIFA Women's Club World Cup!



Seven clubs have their places confirmed 🔒 pic.twitter.com/u9ANJ1b8Bw — FIFA Club Football (@FIFACF) October 22, 2026

La FIFA ha inoltre approvato un aumento dei fondi destinati alle nazionali che parteciperanno al Mondiale femminile del 2027 in Brasile, portando il premio per la preparazione a 2,5 milioni di dollari per ciascuna federazione partecipante, la stessa cifra prevista per la Coppa del Mondo maschile del 2026, con servizi equivalenti garantiti anche alle calciatrici.

OSLO, NORVEGIA - 23 MAGGIO: Salma Paralluelo, del FC Barcelona, ​​festeggia con il trofeo della UEFA Women's Champions League, mentre la sua compagna di squadra Patri Guijarro celebra tenendo in mano un palloncino a forma di numero quattro, in seguito alla vittoria della squadra nella finale della UEFA Women's Champions League 2026 tra FC Barcelona e OL Lyonnes, disputata all'Ullevaal Stadion il 23 maggio 2026 a Oslo, in Norvegia. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

A completare il quadro delle novità annunciate dalla FIFA c'è anche la Champions Cup femminile, il torneo che mette di fronte le migliori squadre delle diverse confederazioni per assegnare il titolo intercontinentale, la cui fase finale si disputerà a Miami dal 26 al 31 gennaio 2027, con le semifinali programmate in giornate differenti per aumentare la visibilità della competizione e attirare un pubblico sempre più ampio.