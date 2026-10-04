Impossibile chiamarla "sosta". Gli impegni delle Nazionali in giro per il mondo hanno privato numerosi club di serie A di tantissimi giocatori rappresentativi, in attesa della ripresa del campionato il prossimo weekend. Tra questi anche il Milan, con ben 15 calciatori non a disposizione di Amorim, primato per massima serie calcistica condiviso con il Como. Il tecnico rossonero infatti, sta lavorando a Milanello con metà rosa e sta cercando di recuperare giocatori come Gabbia e Tomori che potrebbero rivelarsi particolarmente utili nei prossimi mesi. Obiettivo quello di ripartire in campionato in maniera positiva, proseguendo il filotto dopo la convincente vittoria ottenuta col Lecce. Ma qual è stato il rendimento del Diavolo negli ultimi anni dopo la prima sosta per gli impegni delle Nazionali? Scopriamolo insieme! << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>