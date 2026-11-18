Luis Enrique non ha mai pensato di diventare allenatore. E quando ha iniziato, nel 2008, alla guida del Barcellona B, ha anche pensato di mollare tutto. A raccontarlo è lo stesso tecnico asturiano nel documentario “Tocats per Lucho”, presentato in anteprima dall'emittente catalana Betevé e dedicato alla sua esperienza sulla panchina della squadra riserve blaugrana. Un percorso durato tre stagioni, nel quale ha imparato a conoscere il mestiere, commettendo anche diversi errori. “Ho fatto un sacco di stupidaggini”, ammette Luis Enrique, ricordando soprattutto i carichi di lavoro eccessivi imposti ai suoi giocatori. Quella squadra, però, ha segnato un'epoca e lanciato talenti come Sergi Roberto, Bartra, Thiago Alcantara e Nolito. E prima ancora c'era stata un'occasione sfumata: il Nastic, che avrebbe potuto affidargli la panchina già nel 2006.

Inizi, errori e retroscena particolari: il 'primo' Luis Enrique

Nel documentario Luis Enrique ripercorre le prime difficoltà: “Non ho mai pensato di allenare, nemmeno quando ero un giocatore”. L'offerta dello aveva riempito di entusiasmo, ma il passaggio dal campo alla panchina si rivelò più complicato del previsto. “Durante il precampionato ho quasi rinunciato. La competizione è la mia passione. Sono passato dal poter controllare tutto al non poter controllare nulla”. Unapensò di lasciare, poi cambiò idea: “Alle otto ho deciso: resto, non me ne vado”. Da lì è iniziata la sua crescita. “Ho fatto un sacco di cose folli, li ho quasi fatti correre fino allo sfinimento. Visto che non ne sapevo niente, pensavo: questi ragazzi voleranno, lasciamoli correre”.

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, impartisce indicazioni ai suoi giocatori durante la partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, disputata il 12 agosto 2026 allo Stadion Salzburg di Salisburgo, in Austria. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Tra i tecnici che più lo hanno influenzato cita Louis van Gaal. Il Barça B, intanto, conquistò la promozione in Segunda Division e chiuse la sua ultima stagione al terzo posto con 71 punti, eguagliando il miglior risultato storico della squadra. Ma la sua storia in panchina poteva cominciare anche prima. Nel 2006, infatti, Luis Enrique si era proposto al Nastic di Tarragona, appena dopo aver conseguito il patentino. L'idea era quella di lavorare con Guardiola, inizialmente, ma il club scelse un'altra strada. Luis Enrique si era offerto anche gratuitamente, chiedendo un compenso importante soltanto in caso di esonero anticipato. Il Nastic preferì Paco Flores e chiuse la stagione all'ultimo posto, retrocedendo. Due anni dopo arrivò la chiamata del Barcellona B. Il resto è storia.