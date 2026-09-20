Manna ha anche raccontato che il Napoli ha cercato di prendere Mastantuono
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Prima dell'inizio di Fiorentina-Napoli ha parlato, ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna. Diversi i temi toccati: dal momento degli azzurri, all'importanza della partita di oggi, passando anche per il rinnovo di Zambo Anguissa.
Il ds Manna parla del rinnovo di AnguissaIl Napoli di Max Allegri riparte dallo stadio Artemio Franchi e dalla partita con la Fiorentina: una gara già decisiva vista la situazione dei partenopei che hanno vinto contro Genoa e Bologna ma poi perso contro Como e Inter. A riguardo della partita, il diesse ha detto: "Affrontiamo una squadra con grande freschezza atletica, sono molto rapidi. Dobbiamo stare attenti". Ma Manna ha parlato anche di un giocatore della Fiorentina, che è stato anche un obiettivo degli azzurri. Trattasi di Franco Mastantuono, il talento argentino arrivato a Firenze in prestito dal Real Madrid, autore nella scorsa giornata di una tripletta contro il Venezia.
"Mastantuono noi lo abbiamo seguito ai tempi in cui giocava ancora nel River. Ma nella prima stagione avevamo bisogno di consolidare la rosa, di creare un vero gruppo squadra. Abbiamo anche parlato con gli agenti, ma il Real Madrid lo avrebbe ceduto con le stesse condizioni con cui lo ha dato alla Fiorentina. Per il Npaoli, però, non sarebbe stata una soluzione funzionale", ha spiegato Manna.
Il ds degli azzurri: "Noi crediamo in Frank e lui lo sa"Tema scottante, del quale il dirigente ha brevemente trattato, è quello del rinnovo del centrocampista Zambo Anguissa: "Per quanto riguarda il rinnovo, ho parlato con Frank. Lui sta bene ed è concentrato. Se troveremo una quadra, bene. Altrimenti non ci saranno problemi a separarci. Lui è dentro alla stagione, è bene inserito, anche se ha avuto un piccolo problema e non giocava da novembre. Abbiamo fiducia in lui e lui sa che noi la abbiamo". Infine ha speso belle parole per due giocatori da poco in maglia azzurra, Lang e Favasulli: "Lang sta lavorando bene ma deve fare di più. Lo ha detto ieri Allegri e lo dico anche io oggi. Ha qualità importanti, ma deve rimanere concentrato e lavorare. Oggi ha una chance importante. Favasulli, invece, ha una grande mentalità e viene dalla gavetta. Ce lo godiamo, ma è presto. Deve continuare a lavorare come fa dal primo giorno".
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