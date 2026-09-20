Prima dell'inizio di Fiorentina-Napoli ha parlato, ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo degli azzurri, Giovanni Manna. Diversi i temi toccati: dal momento degli azzurri, all'importanza della partita di oggi, passando anche per il rinnovo di Zambo Anguissa.

Il ds Manna parla del rinnovo di Anguissa

Il Napoli diriparte dallo stadio Artemio Franchi e dalla partita con la Fiorentina: una gara già decisiva vista la situazione dei partenopei che hanno vinto contro Genoa e Bologna ma poi perso contro Como e Inter. A riguardo della partita, il diesse ha detto: "Affrontiamo una squadra con grande freschezza atletica, sono molto rapidi. Dobbiamo stare attenti". Ma Manna ha parlato anche di un giocatore della Fiorentina, che è stato anche un obiettivo degli azzurri. Trattasi di Franco Mastantuono, il talento argentino arrivato a Firenze in prestito dal Real Madrid, autore nella scorsa giornata di una tripletta contro il Venezia.

"Mastantuono noi lo abbiamo seguito ai tempi in cui giocava ancora nel River. Ma nella prima stagione avevamo bisogno di consolidare la rosa, di creare un vero gruppo squadra. Abbiamo anche parlato con gli agenti, ma il Real Madrid lo avrebbe ceduto con le stesse condizioni con cui lo ha dato alla Fiorentina. Per il Npaoli, però, non sarebbe stata una soluzione funzionale", ha spiegato Manna.

NAPLES, ITALY - OCTOBER 25: Frank Zambo Anguissa of SSC Napoli celebrates after scoring his side third goal during the Serie A match between SSC Napoli and FC Internazionale at Stadio Diego Armando Maradona on October 25, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Il ds degli azzurri: "Noi crediamo in Frank e lui lo sa"

Manna has confirmed Napoli tracked Mastantuono but decided Real's terms made a deal unworkable, while leaving open the possibility of a parting with Frank Anguissa.



"If we manage to find an agreement, good, otherwise he has given a lot and there are no problems in separating." pic.twitter.com/sfXdKbKZ1r — Football Italia (@footballitalia) September 20, 2026